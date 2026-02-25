Atalanta vs. Borussia Dortmund EN VIVO hoy 25 de febrero – Champions League

Referencia del planeta fútbol durante décadas, el calcio puede quedarse sin representantes en la Liga de Campeones, con Juventus y Atalanta obligados a remontar para salvar el honor italiano, mientras que el Inter cayó ante un humilde Bodo Glimt. Dortmund dictará la suerte del equipo de Bérgamo.

Italianos en octavos de final de la Champions League: Atalanta defiende su honor

Desde el nacimiento de la Liga de Campeones (en 1992), Italia siempre tuvo al menos un equipo en los octavos de final (en 2000-2001 y 2001-2002 la segunda fase se disputaba en forma de liguilla y los cruces empezaron en cuartos de final, sin presencia italiana).

En la década de 1990 hubo siete finales consecutivas con presencia italiana, (Sampdoria en 1992; Milan en 1993, 1994, 1995; y Juventus en 1996, 1997 y 1998) con dos títulos (Milan en 1994 y Juventus en 1996) y en la 2002-2003 se vivió incluso una final con dos representantes de la Serie A, el campeón Milan y la Juventus.

Jobe Bellingham abandera a los alemanes en la Champions contra Atalanta: 12:45 p. m. Hora de Colombia

Pero desde el título del Inter de Mourinho en 2010, el calcio no ha vuelto a ganar la "Orejona" y ha perdido cuatro finales (dos la Juventus en 2015 y 2017 y dos el Inter en 2023 y 2025).

Parece una dura misión de Atalanta, que el miércoles deben remontar a Borussia (2-0). En Dortmund, Bellingham vuelve a mandar en el centro del campo, el menor de la familia acumula nueve titularidades consecutivas entre Liga y 'Champions'; y ha dejado de ser un proyecto para convertirse en una certeza. Hoy, Jobe Bellingham es el eje del Dortmund.

Bellingham ha disputado 662 de los últimos 720 minutos posibles. Y el Dortmund, que deambulaba con ciertos desequilibrios, encontró la estabilidad. Con Jobe en el campo: seis victorias y un empate en la Bundesliga. No es casualidad.

Su consolidación coincidió con la mejor versión colectiva. En la ida de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones, ante el Atalanta, firmó un buen partido, de los que pesan. El 2-0 en el Signal Iduna Park llevó su firma invisible: el partido de este miércoles 25 de febrero tendrá la transmisión de Espn y Disney +.

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi; Samardžić, Zalewski; Scamacca.

Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini, Svensson; Nmecha, Bellingham, Sabitzer; Fábio Silva, Brandt; Guirassy.