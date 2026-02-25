Se materializó un sueño en la Selección Colombia, de la mano de la Federación Colombiana de Fútbol todas las selecciones, no solo la de mayores, podrán disfrutar de una sede de alto rendimiento para los planteles en Barranquilla. Previo al Mundial, se realizó el evento con varias personalidades mundiales del fútbol.

Ente los invitados a la presentación oficial estuvo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente de la Conmebol, Alejandro Dominguez, Francisco Maturana, el entrenador más ganador de la Selección Colombia con la obtención de la Copa América en el 2001.

Francisco Maturana: "Barranquilla era la ciudad de los Arroyos"

Este proyecto nació de un sueño compartido entre la FCF y la Conmebol, La sede tiene como objetivo fortalecer las selecciones juveniles, femeninas y masculinas. El Hotel FCF – Barranquilla es mucho más que un lugar para alojarse.

Lea también Fabra recupera su nivel: el DIM se ilusiona en Copa Libertadores

Sistema de climatización individual por habitación, aislamiento acústico total para optimizar el descanso, infraestructura tecnológica para análisis de rendimiento, cabinas de masajes, entre otros.

Durante el acto los medios de comunicación tuvieron la oportunidad de interactuar con los invitados, el ex entrenador de la absoluta es una de las voces autorizadas, el DT dejó en claro que es importante destacar a Barranquilla como la casa de la Selección Colombia: “Tampoco es bueno olvidar el pasado, olvidan donde uno nació y esto me acuerdo que cuando tomamos la decisión de que Barranquilla fuera a la casa de la selección, no solamente era en ese momento Barranquilla era la ciudad de los Arroyos”.

Francisco Maturana reveló por qué Barranquilla es la casa de la Selección Colombia

El técnico explicó porque, según su criterio, el equipo se debía trasladar a la arenosa: “todos se burlaban de mí, porque yo tomé esa decisión, pero aquí fue donde más cariño encontré. Encontré un cariño extraordinario de parte de la gente que hizo que nosotros nunca estuviéramos solos, siempre salíamos acompañados con el aplauso de ellos”.

El seleccionador aseguró que el factor humano también fue indispensable para que el equipo se sintiera como en casa: “Y en algunos casos ellos con la con la virgen del Carmen, con el sagrado corazón de Jesús, con todos esos cuadros, iban acompañándonos a nosotros y eso fue eso no tiene precio. Todo eso apoyado por los periodistas de aquella época”.