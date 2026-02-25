Federación Colombiana respalda a México por el Mundial: ¿qué dijo Jesurún ?

Con motivo de la inauguración del Hotel de la Selección Colombia, el presidente de la FIFA Gianni Infantino fue preguntado por los hechos de violencia que ponen a México en la palestra pública por la realización del Mundial de Fútbol.

Los medios de comunicación del mundo entero aprovecharon las respuestas para dar un parte de tranquilidad por la puesta en marcha del Mundial, especialmente en la sede mexicana.

Ola de violencia en México ha generado dudas sobre la seguridad del país para el mundial

La reciente ola de violencia desatada en México tras la muerte del capo del narcotráfico Nemesio Oseguera Cervantes, ‘el Mencho’, ha generado dudas sobre la seguridad del país norteamericano para el mundial de fútbol que se disputará del 11 de junio al 19 de julio y del que es sede conjuntamente con Estados Unidos y Canadá.

Aunque la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay "ningún riesgo" para la seguridad de los visitantes durante la cita mundialista, especialmente en Guadalajara, foco inicial de los acontecimientos luego de la muerte del máximo jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la situación en México está en la lupa de todos los interesados en la cita orbital.

Para dar una muestra de esa preocupación, y coincidiendo con que, según varios medios, la FIFA solicitó informes sobre la seguridad que vive el país, Bolivia, que disputará la repesca intercontinental en marzo en Monterrey, enviará una carta al máximo rector del fútbol para pedir que se incrementen las medidas.

Gianní Infantinó dio un parte de tranquilidad sobre el Mundial: “desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta Claudia Sheinbaum, en las autoridades y que estamos convencidos que todo se va a pasar”.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol: "queremos mandarle un mensaje a México"

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, también respaldó la organización: “Me alegra escuchar al presidente de la FIFA. La FIFA al fin y al cabo es la dueña de todo lo que tiene que ver con el Mundial y nosotros sí queremos mandarle un mensaje a México, como protagonista de nuestros dos primeros partidos de la eliminatoria”.

Colombia debuta el miércoles 17 de junio contra Uzbekistán y el martes 23 de junio contra el ganador del repechaje: “seguimos estando encantados, contentos y que todo se va a superar que nosotros creemos que todo va a salir adelante y que estamos muy orgullosos de que nuestros dos primeros partidos sean en Ciudad de México y en Guadalajara y le damos todo el apoyo al pueblo mexicano”.