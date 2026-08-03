Atención Barcelona: Ferran Torres definió su futuro

Sin duda, Ferran Torres se convirtió en uno de los jugadores más cotizados tras el Mundial 2026, no solo por ser el anotador del gol con el que España se coronó campeona ante Argentina, pues su buen nivel a lo largo del torneo lo posicionó como una de las figuras de la cita orbital.

Ahora, con el mercado de fichajes abierto, mucho se ha hablado sobre una probable salida de Torres del Barcelona y el mismo jugador recientemente salió a dar declaraciones sobre un supuesto interés del PSG.

“¿Interés del PSG? Que estos equipos me quieran es algo bueno”, dijo a NBC. “Tengo un contrato con el Barcelona. Es cierto que en el fútbol nunca se sabe qué puede pasar, pero como tengo un contrato, puedo esperar y decidir por mí mismo”.

Aunque el Barcelona no ha manifestado públicamente su intención de venderlo, tampoco considera al atacante como un futbolista intransferible. Si llega una oferta que cumpla con las expectativas económicas del club, la operación podría tomar fuerza en los próximos días.

Por ahora, Ferran continúa trabajando bajo las órdenes del cuerpo técnico y su prioridad sigue siendo convencer al entrenador de que merece un papel importante durante la temporada. Sin embargo, el panorama podría cambiar rápidamente si aparece una propuesta difícil de rechazar.

La directiva culé sigue analizando movimientos para ajustar su plantilla y mejorar su situación económica, por lo que varios jugadores permanecen bajo observación. Ferran Torres es uno de ellos y su futuro podría convertirse en uno de los temas más calientes del mercado en las próximas semanas.

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Pretemporada del Barcelona

El FC Barcelona sigue afinando detalles antes del inicio de la temporada oficial. El conjunto azulgrana continúa con su gira de pretemporada, aprovechando cada entrenamiento y compromiso amistoso para consolidar la idea de juego del cuerpo técnico y llegar en las mejores condiciones al debut oficial.

Durante estas semanas, el entrenador ha rotado la plantilla para evaluar el rendimiento de varios futbolistas, incluyendo jóvenes de la cantera y algunos de los refuerzos que llegaron para potenciar al equipo. La intención es definir la base del once titular y dar minutos a la mayor cantidad de jugadores posible.