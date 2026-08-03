Santa Fe vs Chicó: nuevo día y horario para el partido de la fecha 4

Independiente Santa Fe confirmó una modificación en su calendario para la cuarta fecha de la Liga BetPlay. El partido frente a Boyacá Chicó, que inicialmente estaba programado para el domingo 9 de agosto, cambió de día y horario.

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¿Cuándo se juega Santa Fe vs Chicó?

El compromiso se disputará finalmente el sábado 8 de agosto a las 2:00 p. m. en el estadio El Campín de Bogotá, escenario habitual del conjunto cardenal para sus partidos como local en el campeonato colombiano.

La novedad fue comunicada directamente por Independiente Santa Fe a través de sus canales oficiales, mientras se espera que la Dimayor haga pública la reprogramación en las próximas horas mediante el boletín correspondiente.

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El cambio representa un beneficio importante para el equipo dirigido por Pablo Repetto, ya que le permitirá contar con más horas de descanso y preparación antes de uno de los partidos más importantes del semestre.

Y es que el conjunto bogotano afrontará el miércoles 12 de agosto el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a River Plate, también en el estadio El Campín, una serie que concentra buena parte de las expectativas del club para el segundo semestre.

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Los tres partidos de Santa Fe que serían aplazados

Días atrás ya se había conocido que Santa Fe había solicitado a Boyacá Chicó, Jaguares y América de Cali la posibilidad de mover algunos compromisos de Liga BetPlay con el objetivo de optimizar la planificación física y logística alrededor de la llave internacional contra el conjunto argentino.

Con esta modificación, el calendario inmediato del cardenal queda ajustado para priorizar la recuperación de sus jugadores y llegar en mejores condiciones al duelo continental ante River Plate, uno de los grandes atractivos de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.