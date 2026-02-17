Atención, Colombia: Betis hace inesperado anuncio con el Cucho Hernández

La Selección Colombia empieza a calentar motores para lo que será su regreso al Mundial 2026, a la cual llega como una de las principales candidatas a llegar hasta las instancias finales tras el sobresaliente rendimiento deportivo que tienen sus figuras a nivel internacional con sus clubes.

El gran presente de Luis Díaz en el Bayern Múnich, el de Suárez con Sporing Lisboa y el fichaje de James a la MLS llenan de ilusión a todos los fanáticos de la 'tricolor'. Aunque hay otra importante noticia con respecto a un refuerzo en la zona ofensiva y es que el 'Cucho' Hernández se recuperó de su lesión y volvería a sumar minutos con Betis.

Cucho Hernández regresa a entrenamientos con Real Betis

El 'Cucho' encendió las alarmas en Betis y la Selección Colombia tras una lesión que sufrió en el minuto 80 del compromiso del 10 de enero en el duelo contra Real Oviedo.

El parte médico oficial emitido por el club indicó que la dolencia requeriría algunas semanas de recuperación, estimando inicialmente que estaría apartado de la actividad entre tres y cuatro semanas. Esa proyección se basó en la necesidad de evitar recaídas que retrasen aún más su regreso y que terminen perjudicando no solo al club, sino también a la 'tricolor'.

Durante varias semanas, el cuerpo técnico del Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, tomó precauciones para no arriesgar la salud del jugador. A pesar de que el propio ‘Cucho’ manifestó sentirse con ánimo de regresar antes de tiempo, el club ha sido cauteloso y no ha querido forzar su vuelta por miedo a posibles recaídas.

Finalmente después de varios días de incertidumbre, la escuadra española le envió un mensaje de aliento a Néstor Lorenzo y los demás fanáticos del club al mostrar al jugador colombiano de nuevo entrenando y tomando ritmo para la competencia.

¿Cuándo volvería a jugar el Cucho Hernández con Betis?

Tras su retorno a entrenamientos, el delantero de 26 años podría volver a ser tomado en cuenta por Pellegrini para el duelo de la fecha 25 de LaLiga frente a Rayo Vallecano. Este compromiso se llevará a cabo el sábado 21 de febrero en el Estadio Benito Villamarín sobre las 10:15 hora Colombia.