James tendría una nueva posición en Minnesota United: revelan plan para la MLS

La novela de James Rodríguez y su próximo destino terminó con la confirmación de su llegada a la MLS firmando con el Minnesota United. Con el cuadro minesotano, la necesidad será la misma que tuvo en León al fichar a un jugador de calidad y de mucho prestigio para salir campeón. No pudo regresar la ilusión con los ‘Esmeraldas’ y ahora deberá dar el golpe en Estados Unidos.

Minnesota United fue fundado en el 2010 y su primera participación fue en el 2017. En su noveno año como equipo profesional buscarán ganar el primer título en su historia. Hasta la fecha, el club solo ha podido meterse en semifinales de la MLS y fue subcampeón de la US Open Cup en el 2019.

Con James hay más esperanzas de conseguir el ansiado título, pero su debut se complica, dado que hay problemas por el Servicio de Control de Inmigración de Aduanas (ICE), un tema que en Estados Unidos es sumamente delicado y que podría representar una violación de la ley migratoria. Su debut se demoraría y para su primer partido, habría una novedad con su posición en la cancha.

FILTRAN LA POSIBLE ALINEACIÓN DE MINNESOTA UNITED CON JAMES RODRÍGUEZ

Sin duda alguna, cuando James Rodríguez solucione el tema del ICE, el volante será tenido en cuenta por el director técnico neozelandés, Cameron Knowles, pero no tendrá un rol en el mediocampo, según lo que filtró la MLS con la posible alineación que tendría el cuadro de Saint Paul.

De acuerdo con la nómina que proyectó la MLS, Minnesota United jugaría con un 5-3-2. James Rodríguez no estaría en el mediocampo, sino que volvería a una posición que ya conoce cuando Carlo Ancelotti lo puso en punta con el Everton en Inglaterra.

James Rodríguez estaría en la delantera junto con uno de los goleadores del club como lo es Yeboah. La posición del colombiano sería de media punta, o de falso ‘9’ jugando atrás del delantero centro que disponga Cameron Knowles.

Esta función en el campo ya la tuvo con Carlo Ancelotti en una zona en la que no le tocaría correr tanto, algo que siempre le han exigido en clubes y que lo ha complicado bastante. El italiano ya lo había alineado en esa zona detrás de Richarlison en el derbi de Merseyside entre Everton vs Liverpool con triunfo 2-0 y con una destacada actuación del cucuteño.

En el papel, esa sería la zona en la que tiene la MLS a James Rodríguez. Habrá que esperar la decisión oficial que tomen en el Minnesota United con el rol que tendrá el ex Real Madrid en su primera experiencia dentro del fútbol de Estados Unidos.

¿JEFFERSON DÍAZ Y MAURICIO GONZÁLEZ JUGARÍAN?

Pues bien, hay ya una legión colombiana en el club. No solo será James, sino que también están Jefferson Díaz, defensor central y Mauricio González, extremo que acabó de llegar procedente del Deportes Tolima como subcampeón de la Liga BetPlay 2025-II.

Sin embargo, en la nómina que filtró la MLS que sería la alineación proyectada del Minnesota United, solo aparece Jefferson Díaz en la zaga defensiva en una línea de cinco con Romero, Boxall, Hlongwane y Markanich. Mauricio González no sería titular en un equipo que no jugaría con extremos, de acuerdo con esa nómina.

Nuevamente, es basado en la alineación que filtró la MLS con un 5-3-2 en el que no aparece Mauricio González, y sí James y Jefferson Díaz. La decisión será del entrenador Cameron Knowles con la posición oficial de Rodríguez, y con la presencia de los otros dos colombianos.