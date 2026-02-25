Atención Colombia: Portugal anunció amistoso contra selección sudamericana

La Selección de Portugal, dirigida por el español Roberto Martínez y liderada por Cristiano Ronaldo, se enfrentará a la de Chile el próximo 6 de junio en un lugar aún por determinar, duelo que servirá de preparación pensando en lo que será el Mundial del 2026, anunció este miércoles la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

En un comunicado, la federación recordó que será el quinto enfrentamiento entre ambas naciones, que no se miden desde 2017, cuando ‘La Roja’ de Sudamérica se impuso en los penaltis en las semifinales de la Copa Confederaciones.

Los amistosos que Portugal tiene en su calendario previo al Mundial 2026

El partido contra Chile (selección que no logró su boleto a la cita orbital) será una de las últimas oportunidades para que Martínez ponga a punto a su equipo para el Mundial de 2026 en EE.UU., México y Canadá. Tras el encuentro contra Chile, la selección lusa tiene previsto enfrentarse a otro rival, todavía por anunciar, el 10 de junio en la ciudad portuguesa de Leiria.

En la agenda de los portugueses también figuran dos partidos de preparación en marzo como visitante contra México y Estados Unidos los días 28 y 31, respectivamente, aunque la FPF reveló ayer que estaba evaluando el enfrentamiento contra la selección azteca por la violencia que se vive los últimos días en ese país, comunicó el martes la federación portuguesa.

¿Cómo es el grupo de Portugal en el Mundial 2026?

La selección de Portugal, que tiene en sus filas a figuras como la de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva y Rafael Leao, estará en el grupo K del Mundial 2026 junto con la Selección Colombia, Uzbekistán y un rival aún por definirse que saldrá de una de las series del repechaje intercontinental.

