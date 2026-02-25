Cuarto entrenador que pide a Falcao en el Mundial: “puede aportar mucho”

Sorpresa total generó el regreso de Radamel Falcao García a Millonarios, el delantero de 40 años decidió tener su ‘last dance’ en el equipo de sus amores buscando el anhelado título que quiere lograr con el conjunto ‘embajador’.

El máximo goleador en la historia de la Selección Colombia (36 anotaciones), que no juega con el equipo ‘Tricolor’ desde marzo de 2023 (un amistoso contra Japón), ha sido tema de debate público luego de que reportes indicaron del deseo del técnico Néstor Lorenzo de tenerlo en la convocatoria del Mundial 2026.

Otro técnico elogia a Falcao y sugiere su presencia en el Mundial 2026

Para Lorenzo, el ‘Tigre’ es un jugador que puede aportar experiencia y liderazgo al grupo de jugadores de la Selección Colombia, además, sabe que en buenas condiciones puede ser de gran utilidad, por eso, el estratega argentino le habría pedido volver siempre y cuando esté en buen estado físico y con buena regularidad en su club.

El actual técnico de Millonarios (Fabián Bustos), el experimentado Jorge Luis Pinto y ahora Ricardo Valiño (actual estratega del Internacional de Bogotá) se han sumado a los elogios para Radamel Falcao García y sugieren que no es mala idea llevarlo por su aporte tanto dentro como fuera de la cancha.

"A Falcao lo conozco cuando lo dirigimos en River Plate con Gabriel Rodríguez (2008). Sano y con continuidad no hay duda que es un delantero Top. Le puede aportar muchísimo dentro y fuera de la cancha a Néstor Lorenzo en el Mundial", dijo el técnico argentino de 55 años, quien recordemos tiene de momento al Inter Bogotá como líder de la presente Liga BetPlay con 17 puntos luego de 8 partidos disputados.

¿Cuándo vuelve Falcao de su lesión?

El delantero se lesionó en el partido de Millonarios contra Llaneros del pasado 14 de febrero y no pudo estar disponible para el compromiso contra Inter Bogotá, sin embargo, el diagnóstico médico indica que su incapacidad no se extenderá por mucho tiempo y estará firme para el duelo contra Atlético Nacional por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.

