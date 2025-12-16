Atención Colombia: Posible rival de la selección en el Mundial sería descalificado

Cuando todo estaba dicho en el camino al Mundial 2026, una denuncia de último momento volvió a agitar el escenario africano. La Federación de Fútbol de Nigeria presentó una queja formal ante la FIFA solicitando la descalificación de República Democrática del Congo, selección que podría ser rival de Colombia en la Copa del Mundo. El reclamo apunta a una supuesta irregularidad grave en el playoff clasificatorio de la CAF.

La acusación de Nigeria y el supuesto uso de jugadores no elegibles

Nigeria cayó en el playoff africano, pero sostiene que el resultado debería revisarse. Según el secretario general de la federación nigeriana, Mohammed Sanusi, RD Congo habría alineado hasta nueve jugadores que no cumplían con los requisitos formales de elegibilidad, específicamente en el proceso de cambio de nacionalidad.

De acuerdo con el reclamo, estos futbolistas no habrían completado correctamente los trámites exigidos por la FIFA para representar a una nueva selección nacional. Bajo ese argumento, Nigeria solicita que se le otorgue el partido por perdido a Congo y que sea el combinado verde el que ocupe su lugar en el repechaje internacional de marzo.









Wan-Bissaka y el repechaje que podría cambiar el grupo de Colombia

Entre los jugadores señalados aparece Aaron Wan-Bissaka, actual futbolista del West Ham, nacido en Inglaterra y presuntamente nacionalizado por RD Congo. Su caso es uno de los más visibles dentro del reclamo, aunque no sería el único bajo observación.

Ahora, la pelota está en la cancha de la FIFA, que deberá analizar la documentación presentada y determinar si existió una infracción reglamentaria. De confirmarse la irregularidad, RD Congo podría quedar descalificado del Mundial 2026 y Nigeria sería el seleccionado habilitado para disputar el repechaje ante el ganador de la llave Jamaica vs Nueva Caledonia.

Ese cruce es clave, ya que quien avance ocupará un cupo en el grupo H, donde ya están Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Una decisión que puede impactar directamente a la Selección Colombia

El reclamo de Nigeria no solo sacude a África, sino que también tiene eco en Sudamérica. Una eventual descalificación de RD Congo modificaría uno de los grupos del Mundial y cambiaría el posible rival de Colombia en la fase de grupos.

Por ahora, todo queda en manos de la FIFA. Mientras se estudia el caso, el Mundial 2026 suma un nuevo capítulo de incertidumbre fuera de la cancha, demostrando que el camino a la Copa del Mundo no siempre se define únicamente con goles.