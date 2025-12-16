La Selección Colombia inició oficialmente su preparación para disputar la Copa del Mundo de 2026, después de que se realizara el sorteo en el que se definió el grupo y rivales.

El equipo nacional quedó instalado en el grupo K y deberá enfrentar a Uzbekistán, Portugal y un seleccionado que llegará desde el repechaje intercontinental (Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo).

Según dio a conocer la FIFA, la Selección Colombia jugará la primera fecha en el Estadio Azteca de Ciudad de México frente a Uzbekistán.

La segunda jornada se disputará en el estadio Akron de Guadalajara y la tercera y última fecha, contra Portugal se jugará en el Hard Rock Stadium.

Las tres ciudades que quiere Colombia para preparar el Mundial

Este martes 16 de diciembre, en la previa de la gran final de la Liga BetPlay entre Deportes Tolima contra Junior, el periodista Sebastián Heredia dio a conocer en Voces del Deporte de Deportes RCN las tres ciudades candidatas que tiene la Selección Colombia para prepara la Copa del Mundo.

El comunicador explicó que luego de realizarse el sorteo, integrantes de la Federación Colombiana de Fútbol hicieron el respectivo scouting para definir la sede que tendrá el equipo nacional.

Según se aclaró, Colombia no quiere tener base en Ciudad de México y buscaría concentrarse en Puebla, Querétaro o Guadalajara.

Sin embargo, la FCF deberá esperar a la decisión que tome la FIFA, que tendrá que autorizar la sede en la que se preparará cada selección.

Sebastián Heredia agregó que la FIFA le da prelación al equipo cabeza de grupo, en este caso Portugal.