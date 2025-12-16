De 2014 a 2026: Lo que han subido las boletas para el Mundial

Ir a un Mundial siempre ha sido un sueño para millones de aficionados, pero con el paso de los años ese anhelo se ha ido transformando en un privilegio cada vez más costoso. Lo que antes implicaba sacrificios económicos hoy exige cifras que parecen reservadas para unos pocos. La comparación entre los últimos cuatro Mundiales deja en evidencia una realidad que ya genera debate, ver fútbol en vivo en una Copa del Mundo nunca fue tan caro.

De Brasil 2014 a Rusia 2018: el primer gran salto en los precios

En Brasil 2014, la FIFA anunció precios que en su momento ya generaron polémica. Para los aficionados extranjeros, la boleta más barata en fase de grupos costaba 90 dólares, mientras que la entrada más costosa para la final en el Maracaná alcanzaba los 990 dólares. Aun así, existían categorías populares para residentes brasileños y un esquema que permitía cierto acceso al público local.

Cuatro años después, en Rusia 2018, el panorama cambió. Aunque se mantuvieron categorías diferenciadas, los valores subieron de forma clara. La final pasó a costar 1.100 dólares en la categoría más alta, mientras que los partidos de fase de grupos rondaban los 105 a 210 dólares según ubicación. El Mundial comenzaba a consolidarse como un evento global cada vez menos accesible para el aficionado promedio.

Qatar 2022 y Estados Unidos, México, Canadá 2026: el Mundial entra en otra dimensión económica

El quiebre definitivo llegó con Qatar 2022. La final alcanzó los 1.607 dólares en categoría 1, y aunque existían entradas más económicas en categoría 4, la brecha entre las mejores ubicaciones y el resto se amplió como nunca. Incluso los partidos de fase de grupos ya superaban ampliamente los precios vistos en Brasil y Rusia.

Para el Mundial 2026, el incremento es aún más drástico. La FIFA fijó precios que rompieron todos los registros históricos, la entrada más cara para la final asciende a 6.370 dólares, mientras que incluso las categorías más bajas superan ampliamente los valores de ediciones anteriores. Un partido de fase de grupos puede costar hasta 575 dólares, cifras que hace una década solo se veían en instancias definitivas.

El crecimiento no solo responde a la inflación, el torneo con 48 selecciones, la multipropiedad de sedes y la fuerte demanda internacional han convertido al Mundial en un espectáculo premium, más cercano a un evento privado que a un evento para el aficionado.

Un Mundial cada vez más exclusivo

La evolución de los precios deja un mensaje, asistir a un Mundial hoy es mucho más caro que hace diez o doce años. De los 90 dólares de Brasil 2014 a los 575 dólares de fase de grupos en 2026, el aumento es contundente. La FIFA ha logrado maximizar ingresos, pero al costo de alejar al hincha tradicional.

El debate está más que abierto, mientras el fútbol se globaliza y se convierte en un producto de lujo, muchos aficionados empiezan a preguntarse si el Mundial sigue siendo realmente para todos.