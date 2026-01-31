Atención, Lorenzo: Muriel quiere ir al Mundial con la selección

Cada vez falta menos para que inicie una nueva cita mundialista que reúna a las mejores selecciones del mundo en una competencia para definir cuál será la mejor y le arrebatará el puesto a la vigente campeona, la Selección de Argentina.

Colombia se posiciona como una de las candidatas a obtener el campeonato tomando en cuenta su buen presente deportivo, la forma en la que cerraron las eliminatorias y también por como se encuentra el nivel de los jugadores en los clubes alrededor del mundo, tal como Luis Díaz, Luis Suárez y hasta el propio Muriel, quien llegó a Junior con la ilusión de sumar minutos para que Néstor Lorenzo lo pueda tomar en cuenta para una posible convocatoria.

Muriel se prepara para ir al Mundial 2026 con Colombia

La Selección Colombia trabaja de la mejor manera bajo el mando del entrenador argentino, Néstor Lorenzo, para hacer una buena campaña en la Copa Mundial 2026, en donde se enfrentarán a grandes rivales como la Selección de Portugal en el último duelo correspondiente a la fase de grupos.

El estratega ha logrado conformar un equipo de alto nivel, realmente competitivo, que se sabe complementar bien dentro del terreno de juego. Sin embargo, todavía hace falta ultimar detalles tomando en cuenta la exigencia y necesidades, por lo que la lista de convocados no estaría del todo cerrada.

Esta situación ilusiona a Luis Fernando Muriel, quien tras su fichaje a Junior espera recuperar nivel, ponerse en forma y llegar a ser una de las posibles alternativas para Néstor Lorenzo en la zona ofensiva de la Selección Colombia.

"Yo estoy ilusionado como todo jugador colombiano que ve ahora la selección y quiere estar ahí. Primero quiero ponerme bien lo más rápido posible, estar bien y a partir de ahí me iré planteando objetivos, pero uno nunca le cierra la puerta a la selección, tengo mucha ilusión. Quiero ponerme bien, hacer las cosas bien para por lo menos tener la posibilidad de estar ahí porque es una selección que está haciendo las cosas bien".

Muriel analizó la Copa Libertadores con Junior

El delantero de 34 años llegó con la ilusión, de disputar de la mejor manera su primera Copa Libertadores, confía en sus compañeros, ve un equipo bastante competitivo, pero también reconoce que los rivales que afrontarán en esta competencia no serán para nada sencillos, en especial los de la liga de Brasil y Argentina.

"Para mi la copa libertadores representa mucho, es la primera vez que tengo la oportunidad de jugar esta copa tan prestigiosa. Para Junior también representa mucho y como equipo campeón tenemos la obligación de ir a buscar todo. Sabemos que la exigencia va a ser muy alta, que es la Copa Libertadores en donde nos enfrentaremos contra los equipos brasileños que hacen buenas inversiones, están los argentinos que pelean hasta el final y que tienen buenas nóminas. Tenemos un buen equipo, yo llegué a Junior en uno de los mejores momentos y cuando entro a vestuario y veo los nombres, los recambios, el banco, es motivador, tenemos un gran equipo, lo veo muy bien, es cuestión de trabajo".