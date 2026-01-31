Muriel destapó todo: las ofertas que tuvo antes de llegar a Junior

Junior de Barranquilla fue uno de los clubes que mejor se armó para la Liga BetPlay 2026-I. Una bomba que estaba por explotar en el mercado de fichajes y que se terminó consolidando con el tiempo. Luis Fernando Muriel llegó al cuadro atlanticense para cumplir un sueño, y, como ha sido la costumbre, cuando hay una contratación rimbombante de un futbolista que siente tanto la camiseta, el club responde con título.

Pasó con Carlos Bacca y con Teófilo Gutiérrez y la idea de Luis Fernando Muriel es dar con ese título ansiado con el equipo de sus amores. Las negociaciones con el Junior de Barranquilla se tornaron complicadas en el Orlando City por una propuesta de préstamo o por un posible fichaje de Atlético Nacional que también estaba detrás del fichaje del nacido en Santo Tomás, Atlántico. No obstante, todo se solucionó y llegó a buen puerto.

El delantero estuvo en ESPN F90 y habló sobre sus inicios con el Deportivo Cali, un sueño que había visto truncado con el Junior, y las ofertas que tuvo antes de lograr la anhelada contratación con el primer equipo del cuadro barranquillero. De hecho, afirmó que estuvo a nada de dejar el fútbol.

LAS OFERTAS QUE LE LLEGARON ANTES DE QUE FUERA CONFIRMADO EN JUNIOR

A Luis Fernando Muriel, como atlanticense, siempre le inculcaron el amor por el Junior de Barranquilla. Contó en el programa que estuvo cuatro años en las divisiones menores del club y que no pudo trascender porque el entrenador que había llegado a las juveniles era un europeo que tenía otra visión. Muriel en aquella época era “pequeño y gordo, él quería perfiles europeos, altos y empezó a apartarme”.

Le pidieron hacer nuevas pruebas y ahí lo tomó como si lo estuvieran alejando del primer equipo y de su sueño. Por esa ilusión truncada, el delantero reveló que pensó en dejar el fútbol. Llegó el Deportivo Cali que lo ayudó y lo motivó. Años más tarde, pasando por España e Italia en donde mejor le fue en Europa, pensaba en que necesitaba un cambio y lo encontró en Estados Unidos.

Sin embargo, dejó claro que, “uno no tiene ese momento marcado de decir ‘cuando tenga ciertos años voy (de regreso a Colombia)’, no, eso no es así. Llegué a la MLS por temas familiares y fue una oportunidad para mí. Sentí que era el momento de dejar la élite del fútbol, por decirlo de una manera”, arrancó el atlanticense.

Ahí encontró al Orlando City, pero el anhelo era firmar con Junior, “tuve oportunidades de seguir, fueron varias circunstancias y quería una cosa diferente. Me hacía falta la alta competencia, ese fútbol de sentir la presión, el de Estados Unidos va en crecimiento, pero se vive de una manera tranquila, no se siente la presión. La exigencia no es tan alta. Tuve ofertas para regresar a Italia, pero en los equipos que tuve ofertas ya estaban ocupados los extracomunitarios, tuve ofertas en Brasil”.

¿HUBO OFERTA DE ATLÉTICO NACIONAL?

Una de las cosas que complicó la llegada de Luis Fernando Muriel al Junior fue una negociación con Atlético Nacional. Con ese interés del cuadro verdolaga también se tomó como una presión de más para que los barranquilleros actuaran rápido para firmarlo.

Justamente, sí hubo acercamientos con los antioqueños, por medio de una llamada, “en diciembre me llamó el presidente de Nacional (Sebastián Arango) a través de David Ospina, me preguntó si había la posibilidad de jugar en Nacional. Le dije que me halagaba mucho, pero era un tema de sentimiento, de lo que es Junior para mí, lo que es una camiseta de Junior y fue lo que me hizo no tomar la oferta de Nacional”.

Por la rivalidad que hay entre Junior y Atlético Nacional, que es uno de los grandes clásicos del país, esto también fue una razón de peso para que Luis Fernando Muriel no tomara la opción del elenco medellinense. Con 34 años está viviendo un sueño en su carrera deportiva.