Luis Fernando Muriel es el hombre sensación en el Fútbol Profesional Colombiano tras convertirse el fichaje más importante de la temporada 2026, llegando a formar parte del Junior de Barranquilla y teniendo la oportunidad de formar parte de un importante torneo como lo es la Copa Libertadores, la cual podrá disputar desde la fase de grupos tras salir campeón de la Liga BetPlay.

El delantero con importante paso por la Selección Colombia llegó nuevamente al FPC con la ilusión de sumar minutos y goles con la camiseta del "equipo de sus amores", pero una de sus mayores ilusiones es brillar en la Copa Libertadores, aunque reconoce que no será un reto sencillo.

Muriel analizó la Copa Libertadores con Junior

Junior inició la temporada 2026 con un rendimiento bastante irregular, en el que dejaron escapar el primer título al caer contra Santa Fe, pero también al perder en su debut de Liga BetPlay contra Deportes Tolima en el Estadio Metropolitano.

Aún así, el equipo de Alfredo Arias y los hinchas no pierden la fe con que el proceso empiece a mejorar con el pasar de los partidos, en especial porque en esta temporada afrontarán un reto difícil como lo es la Copa Libertadores, para lo cual se han reforzado de buena manera con nombres como el de Cristian Barrios y el propio Luis Fernando Muriel.

El delantero de 34 años llegó con la ilusión, de disputar de la mejor manera su primera Copa Libertadores, confía en sus compañeros, ve un equipo bastante competitivo, pero también reconoce que los rivales que afrontarán en esta competencia no serán para nada sencillos, en especial los de la liga de Brasil y Argentina.

"Para mi la copa libertadores representa mucho, es la primera vez que tengo la oportunidad de jugar esta copa tan prestigiosa. Para Junior también representa mucho y como equipo campeón tenemos la obligación de ir a buscar todo. Sabemos que la exigencia va a ser muy alta, que es la Copa Libertadores en donde nos enfrentaremos contra los equipos brasileños que hacen buenas inversiones, están los argentinos que pelean hasta el final y que tienen buenas nóminas. Tenemos un buen equipo, yo llegué a Junior en uno de los mejores momentos y cuando entro a vestuario y veo los nombres, los recambios, el banco, es motivador, tenemos un gran equipo, lo veo muy bien, es cuestión de trabajo".

Muriel tomó a Rodallega como ejemplo a seguir

Muriel también habló sobre el rendimiento de los jugadores más veteranos de la competencia y de como se siente competir con ellos, tomándolos como inspiración para jugar al fútbol y para seguir marcando muchos goles en su carrera.

"Tuve la oportunidad de estar en los premios y me sentía feliz de ver a Rodallega recibir tantos premios, ,fue uno de los jugadores que marcaron época en Inglaterra, que hizo su buena carrera y está acá con 40 años marcando diferencia. Ellos son motivaciones para querer superarlos y marcar más goles. Mi meta es colocarme bien y en forma para buscarlos porque me llena de alegría verlos disfrutando del fútbol a esa edad".