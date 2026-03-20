Atención Santa Fe: recordado entrenador salió de su club y podría volver

El Cerro Porteño de Paraguay anunció este jueves la salida del entrenador uruguayo Jorge Bava, extécnico de Independiente Santa Fe que la temporada pasada llevó al equipo Azulgrana a ganar los trofeos de liga y supercopa en el fútbol de Paraguay.

"Agradecemos al profe Jorge Bava y a su cuerpo técnico por el trabajo, el compromiso y la dedicación demostrada desde el primer día en nuestra institución, así como por los títulos obtenidos en el Clausura y la Supercopa 2025", dijo el 'Ciclón del Barrio Obrero' en sus redes sociales sin ofrecer detalles sobre el cese del entrenador.

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Jorge Bava no va más en Cerro Porteño

El exguardameta de 44 años estuvo al frente de Cerro Porteño por casi 6 meses disputando un total de 22 partidos, en los que sumó trece triunfos, seis empates y tres derrotas, garantizando 45 puntos de 66 posibles.

Pero este 2026 el equipo Azulgrana ha mostrado poco fútbol y en la última fecha del Torneo Apertura cayó por 2-0 ante Rubio Ñú, el quinto clasificado, un bajo rendimiento que habría motivado a las directivas del cuadro paraguayo a tomar la decisión de su salida del equipo, que tras 11 fechas ocupa la segunda plaza de la competición con 20 puntos, 7 menos que su archirrival, el invicto Olimpia.

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Cerro Porteño tendrá que buscar nuevo DT para la Copa Libertadores

En diciembre pasado, Bava, que ha levantado 8 títulos en sus primeros 5 años de carrera en los banquillos, dijo a EFE que se había planteado como reto ganar con Cerro Porteño la Copa Libertadores de 2026, cuya fase de grupos se sorteó en esta misma jornada dejando al club Azulgrana compartiendo zona con Palmeiras, Junior y Sporting Cristal.

El proyecto internacional del uruguayo para este 2026 fue clave para que el delantero argentino Pablo Vegetti, el volante argentino-alemán Mateo Klimowicz y el extremo colombiano Santiago Mosquera aceptaran fichar por Cerro Porteño, que en 47 presentaciones no ha podido ganar la Copa Libertadores.