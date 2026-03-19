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Convocatoria Selección Colombia: cinco importantes bajas ante Croacia y Francia

El equipo 'Tricolor' anunció la lista de jugadores para afrontar la próxima fecha FIFA.
Daniel Orlando Torres Forero
Selección Colombia
Futbolistas de la Selección Colombia // AFP

La Selección Colombia anunció este jueves 19 de marzo la convocatoria de jugadores para lo que serán los partidos amistosos contra Croacia y Francia, donde aparecen varios nombres que brillan por su ausencia.

Como es el caso de Kevin Mier, Yerry Mina, Álvaro Angulo, Andrés Felipe Román, Juan Camilo Portilla, Carlos Cuesta, Kevin Serna, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Yáser Asprilla, varios nombres que han hecho parte de la Selección Colombia que dirige el técnico Néstor Lorenzo, unos con mayor protagonismo que otros.

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