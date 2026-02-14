Atento, Millonarios: Néiser Villarreal no la pasa bien en Cruzeiro

El delantero tumaqueño de 20 años, Néiser Villarreal, vuelve a ser noticia en el mundo del fútbol tras haber finalizado su novela con Millonarios y firmado como nuevo refuerzo de Cruzeiro en el inicio de la temporada 2026. En esta ocasión se roba el protagonismo por el mal momento que viene pasando deportivamente con el club.

Villarreal ha sumado muy pocos minutos en Brasil, ya sufrió una lesión y no ha podido ni siquiera debutar en el Brasileirao, la competencia más importante del país. El atacante está repitiendo la misma historia que con Millonarios, situación preocupante para el delantero y la propia selección Colombia, en donde ha brillado de buena manera.

Así ha jugado Néiser Villarreal en Cruzeiro

Formado en las divisiones juveniles de Millonarios desde 2016, Villarreal debutó con el primer equipo en 2023 bajo la dirección técnica de Alberto Gamero. En sus primeras temporadas con el club bogotano, sumó 26 partidos oficiales, la mayoría de ellos como titular, aunque no logró concretar goles y registró solo tres asistencias en poco más de 1.000 minutos de juego.

Sin embargo, Néiser siempre destacó por sus participaciones en la Selección Colombia Sub 20, en donde salió como goleador del Sudamericano de esta categoría y el propio Mundial, llevando al equipo en ambas circunstancias hasta las instancias finales.

Su buen rendimiento deportivo, aunque en ocasiones opacado por polémicas de su mal comportamiento, fue lo que lo llevaron a ser visto desde Brasil y, posteriormente, ser firmado por Cruzeiro.

Millonarios lo dejó ir, pero el delantero está repitiendo la misma sequía que con el club 'embajador', habiendo sumado solamente tres partidos en el Campeonato Mineiro, un total de 97 minutos dentro del terreno de juego con ninguna anotación o asistencia reportada. Este bajo rendimiento también le ha costado que no pueda debutar en el Brasileirao.

Próximo partido de Cruzeiro

Tras un pésimo arranque en el Brasileirao, que los deja justo en la última casilla con un punto obtenido en un empate y dos derrotas, el siguiente reto en el que puede llegar a sumar minutos Néiser Villarreal es en la fecha 8 del Campeonato Mineiro cuando se enfrente a la União Recreativa dos Trabalhadores el sábado 14 de febrero.