Pablo Repetto confirmó lo peor para Santa Fe: hay delicada lesión

Finalizó con rotundo éxito la fecha 6 de la Liga BetPlay, en la que los protagonistas de cerrarla fueron América de Cali e Independiente Santa Fe en el Pascual Guerrero, escenario deportivo que se vistió absolutamente de rojo para celebrar un nuevo triunfo de la 'mechita', pero de paso su cumpleaños #99.

El duelo de rojos no solo dejó al cuadro 'cardenal' con las manos vacías en cuanto a puntos, sino que también perjudicó el esquema táctico de Pablo Repetto, quien habló sobre el complicado panorama que hay entorno a la lesión de Fagúndez, quien duró solo seis minutos dentro del terreno de juego y tuvo que ser sustituido.

Pablo Repetto reveló desalentador panorama tras lesión de Fagúndez

El equipo comandado por David González llegó al encuentro con la necesidad de sumar puntos importantes para consolidarse dentro del grupo de los ocho mejores en la tabla de posiciones, mientras que Santa Fe quería revalidar su buen momento en la competencia tras cinco partidos en los que no conocía la derrota.

Al final fue América de Cali el equipo que se terminó quedando con una noche soñada, tres puntos en el bolsillo, asenso en la tabla de posiciones, celebración de cumpleaños con triunfo y el inicio de una nueva era goleadora para Jorge Valencia, delantero ecuatoriano recién fichado por el cuadro 'escarlata' y quien fue el autor del único tanto del compromiso.

Pablo Repetto se marchó del Pascual Guerrero con las manos vacías y también con preocupación para lo que podrán a ser las próximas fechas de la Liga BetPlay, ya que no podría contar con su #9, Franco Fagúndez, quien tuvo una peculiar lesión en la rodilla tras haber durado tan solo seis minutos dentro del terreno de juego y que dejó bastante preocupado a Repetto.

"Lo de Fagúndez es de la rodilla. Es una molestia de un tranque y es una lesión que no es de las comunes, de las fáciles de recuperar. Ahora está con mucha molestia y hay que ver como se dan los estudios, pero no es una lesión común, aunque esperamos que su recuperación sea lo más rápido posible y que lo podamos tener de vuelta, pero creo que le va a llevar un tiempito".

Pablo Repetto no se guardó nada tras perder el clásico ante América

El uruguayo perdió su primer partido con el cuadro 'cardenal', siendo esta una situación desalentadora, pero que según él le servirá para empezar a corregir errores de cara a la extensa temporada que aún queda por recorrer.

"La verdad es que hemos competido en todos los partidos, hemos tenido algunos errores puntuales. Era un partido parejo, intentamos ganar, hicimos cambios para ello, pero no nos resultó y hoy nos toca perder. Lo principal, independientemente de que ganamos poco, es que tenemos que mejorar como equipo, afinar cosas puntuales que te hacen ganar o perer y en la medida que lo podamos hacer podremos tener mejores resultados en el futuro".