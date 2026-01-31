¡Atento, Nacional!, Inter Miami se reforzó previo al partido en el Atanasio

Siguen las sorpresas en el Inter Miami, pues lo cierto es que el cuadro donde milita Lionel Messi confirmó un nuevo fichaje antes de iniciar la temporada.

Vale la pena aclarar que el Inter Miami se encuentra en pretemporada y en una gira por diferentes países, de hecho, el próximo compromiso del cuadro del sur de la Florida será ante Atlético Nacional en Medellín.

Lea también Nacional vs Inter Miami: cómo y dónde ver EN VIVO 31 de enero

Refuerzo en el Inter Miami

El Inter Miami anunció este viernes el fichaje del delantero mexicano Germán Berterame, procedente de Monterrey, para apuntalar su zona ofensiva, donde coincidirá con Lionel Messi y Luis Suárez.

El internacional mexicano permanecerá vinculado con la entidad de Miami hasta el final de la temporada 2028-2029, aunque existirá la opción de extender su contrato por un año, informó en un comunicado el Inter Miami.

Berterame, de 27 años, ocupará una plaza de 'Jugador Designado', que permite a los clubes de la MLS tener mayor flexibilidad para contratar y mantener a estrellas sin sobrepasar el límite salarial.

Lea también Arsenal lanzó ultimátum a Mikel Arteta: tensión en la Premier

Tras comenzar su carrera con San Lorenzo y estar cedido un año en Patronato, dio el salto a la Liga MX, donde jugó primero para el Atlético de San Luís y posteriormente en las filas de Monterrey.

Con los 'Rayados', Berterame anotó 68 goles en 153 apariciones desde 2022. Anotó un gol al Inter Miami en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf de 2024, que se saldó con victoria para el equipo mexicano .

Ahora, el club dirigido por Javier Masherano se prepara para enfrentar a Atlético Nacional en un duelo más que llamativo que promete ser un vistazo de lo que tendrá el club para el 2026.