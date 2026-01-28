Atheltic vs. Sporting: EN VIVO HOY miércoles 28 de enero - Champions League

Athletic Club y Sporting de Portugal cierran la Fase de Liga de la Liga de Campeones en San Mamés con el equipo bilbaíno buscando el play-off previo a los octavos de final y el lisboeta un puesto entre esos ocho privilegiados que, precisamente, se ahorran esa primera eliminatoria del torneo.

En Bilbao este choque recuerda la semifinal de la Liga Europa de 2012 en la que el conjunto rojblanco remontó al verde y blanco el 2-1 de la ida en el José Alvalade, también en 'La Catedral, para meterse en la final del torneo con un último gol, el 3-2 de Fernando Llorente, sobre la hora reglamentaria.

Sporting de Portugal llega a San Mamés con la clasificación para los playoffs asegurada

El Athletic llega vivo a esta última jornada casi de milagro, porque increíble fue como remontó la semana pasada en Bérgamo al Atalanta (2-3) después de verse sometido durante una hora por el conjunto italiano.

El Sporting de Portugal, por su parte, llega a San Mamés con la clasificación para los playoffs asegurada, pero aún con posibilidades de pasar directamente a los octavos de final de la "Champions".

Por lo que el Athletic se medirá a un Sporting muy motivado, que en la pasada jornada de Liga de Campeones derrotó al vigente campeón, el Paris Saint-Germain (2-1), con un doblete del delantero colombiano Luis Suárez, que el pasado fin de semana también le endosó dos goles a domicilio en el campeonato portugués al Arouca (1-2).

Luis Suárez, arma fundamental del Sporting para lograr el paso directo a los octavos de Champions League

El internacional 'cafetero', exjugador del Almería, Granada o Zaragoza, atraviesa el mejor momento de su carrera y en los 34 partidos disputados con la camiseta verde y blanca ha marcado 24 goles.

También atraviesa un buen momento el lateral madrileño Iván Fresneda, que, tres años después de dejar el Real Valladolid para irse a Lisboa, se ha convertido en uno de los ejes tanto de la defensa como del ataque del Sporting.

La experiencia del ex del Betis Rui Silva en la portería, la capacidad de desequilibrio del uruguayo Maxi Araújo y del exbarcelonista Francisco Trincão están entre los otros puntos fuertes del conjunto dirigido por Rui Borges.

Alineaciones probables:

Athletic Club de Bilbao: Unai Simón: Gorosabel, Vivián, Paredes, Yuri; Galarreta, Vesga; Robert Navarro, Sancet, Berenguer; y Guruzeta.

Sporting Clube de Portugal: Silva; Fresneda, Reis, Inácio, Mangas; Hjulmand, Simões; Catamo, Trincão, Araújo; Suárez.

Árbitro: Felix Zwayer (Alemania).

Campo: San Mamés.

EFE