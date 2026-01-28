Giro total con Daniel Ruiz: Millonarios tomaría importante decisión

Uno de los jugadores que marcó un momento importante en Millonarios es, sin duda, Daniel Ruiz, quien actualmente juega en el CSKA de Moscú, club al que llegó en condición de préstamo hasta junio de este 2026.

Y aunque parecía tener un buen momento con el conjunto 'embajador', para nadie es un secreto que a Ruiz le ha costado brillar a nivel internacional, pues en Santos de Brasil tampoco pudo ganarse un lugar y por eso se devolvió a Bogotá en agosto del 2023.

El aterrizaje de Daniel en Rusia apuntaba a que era una oportunidad para que pudiera demostrar más su talento, pero la falta de minutos lo obligaría a hacer un cambio en su carrera.

Al menos eso fue lo que dio a conocer el periodista Felipe Sierra, quien afirmó que, tras la falta de minutos en el CSKA, Ruiz iría a otro equipo en Europa o, incluso, se podría dar su regreso a Millonarios, que parece que no ha encontrado un '10' que le ayude al club a salir de la crisis deportiva.

Es importante decir que hasta el momento no hay versiones oficiales de este posible regreso de Daniel al conjunto 'embajador', pero su préstamo se terminará en pocas semanas y ahí se podría tomar una decisión importante que beneficie a todas las partes.

¿Cómo le ha ido a Daniel Ruiz en el CSKA de Moscú?

Desde su llegada en agosto del 2025, Daniel Ruiz ha jugado un total de siete partidos, sumando en total de 438 minutos.

Su último compromiso fue el 5 de noviembre del 2025 y, desde entonces, ha estado en el banquillo sin sumar minutos.

