El delantero colombiano Jhon Jader Durán vuelve a ser protagonista del mercado de fichajes en pleno desarrollo de la temporada 2025/2026, después de que se informara que ha despertado interés de grandes clubes de Europa y podría salir del Fenerbahce de Turquía.

Según informó Fabrizio Romano, los equipos interesados ya han hecho consultados con el representante de Durán para lanzar una oferta. Sin embargo, la decisión final la debe tomar Fenerbahce.

Actualmente, Durán tiene contrato con el club turco en condición de préstamo desde Al Nassr hasta junio de 2026.

En caso de que se acepte una oferta, el equipo interesado deberá pagarle una compensación a Fenerbahce para terminar anticipadamente su cesión, además del valor de la transferencia.

Fenerbahce tomó decisión con Jhon Jader Durán en medio de rumores

En medio de los rumores de salida, Fenerbahce tomó la decisión de no convocar a Jhon Jader Durán para el partido contra FCSB por la última fecha de la fase de la liga en la UEFA Europa League.

Extraoficialmente se ha informado que la ausencia de Durán tiene que ver con una supuesta molestia en el pie.

Sin embargo, otras versiones señalan que tiene que ver con alguna oferta que pudo haber recibido el jugador y Fenerbahce, la cual se estaría analizando.

Jhon Jader Durán ha demostrado un alto rendimiento en los últimos meses con Fenerbahce al tener participación en 21 partidos y registrar 12 anotaciones.

Después de un polémico arranque, el colombiano se ha afianzado como jugador indispensable del director técnico Domenico Tedesco.