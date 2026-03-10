Atlético de Madrid goleó a Tottenham en la ida de octavos de Champions

Atlético de Madrid dio un golpe de autoridad este martes 10 de marzo tras derrotar 5-2 al Tottenham Hotspur en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

El compromiso se disputó en el Estadio Metropolitano, donde el equipo colchonero aprovechó su condición de local para construir una ventaja importante de cara al partido de vuelta.

El conjunto dirigido por Diego Simeone golpeó temprano en el encuentro. A los seis minutos del primer tiempo apareció Marcos Llorente, quien aprovechó un error del portero Antonín Kinský para abrir el marcador.

El dominio del Atlético continuó y a los 14 minutos llegó el segundo tanto por intermedio de Antoine Griezmann, quien fue una de las grandes figuras del compromiso.

La pesadilla para el Tottenham se intensificó apenas un minuto después, cuando Julián Álvarez marcó el 3-0 tras otra salida en falso del guardameta Kinský.

La situación obligó al entrenador Igor Tudor a tomar una decisión drástica: sustituir al arquero y darle ingreso a Guglielmo Vicario para intentar frenar la avalancha del equipo español.

Sin embargo, el vendaval rojiblanco continuó y al minuto 22 apareció Robin Le Normand para marcar el cuarto gol del Atlético. Tottenham logró descontar al 26’ gracias a Pedro Porro, quien puso el 4-1 antes del descanso.

En la segunda mitad el partido mantuvo su ritmo ofensivo. A los diez minutos del complemento Julián Álvarez volvió a aparecer para firmar su doblete y decretar el quinto gol del Atlético, mientras que al 31’ Dominic Solanke marcó el segundo tanto del Tottenham para cerrar el 5-2 definitivo.

Vuelta de la serie Tottenham vs Atlético y rival en cuartos

La serie se definirá el próximo miércoles 18 de marzo en el estadio del Tottenham, y el ganador se enfrentará en cuartos de final con el vencedor del cruce entre Newcastle United y FC Barcelona, que empataron 1-1 en la ida y jugarán la vuelta en el Camp Nou.