El Galatasaray de Davinson venció a Liverpool y se aferra a los cuartos de Champions

Este martes inició la fase de octavos de final de la UEFA Champions League, y el primer partido fue disputado por Galatasaray y Liverpool, en donde hubo presencia colombiana, pues estuvo como titular el defensa central Davinson Sánchez, quien tuvo un buen rendimiento.

Galatasaray se impuso 1-0 a Liverpool como local, y con esta diferencia, pese a que es corta, se aferra a la clasificación a cuartos de final del máximo torneo de clubes en Europa, en una serie en la que no partía como favorito y realmente sorprendió a mucho su triunfo en la ida.

El encuentro se disputó en el Ali Sami Yen Spor Kompleksi, conocido popularmente como el 'El infierno turco', donde el equipo local salió decidido a imponer condiciones desde los primeros minutos.

La única anotación del compromiso llegó muy temprano, al minuto 7 de la primera parte, tras una acción de pelota quieta que desató la euforia de los aficionados locales.

El brasileño Gabriel Sara cobró un tiro de esquina al segundo palo, el delantero nigeriano Victor Osimhen conectó de cabeza y el balón quedó servido para el gabonés Mario Lemina, quien empujó la pelota a escasos centímetros de la línea de gol para decretar el 1-0.

El partido tuvo otras emociones y el estadio celebró en dos ocasiones más, pero ambos goles terminaron siendo anulados por el árbitro español Gil Manzano tras revisar las jugadas.

Primero fue invalidado un tanto de Osimhen por un fuera de juego previo de Baris Yilmaz, mientras que en la segunda mitad un gol del Liverpool fue anulado luego de que el defensor Ibrahima Konaté tocara el balón con la mano en una jugada dentro del área.

Lea también Así será el fixture de Santa Fe en la Copa Libertadores 2026

Davinson Sánchez NO jugará la vuelta de Liverpool vs Galatasaray

En medio de ese intenso duelo, Davinson Sánchez tuvo una presentación sólida en defensa, aportando seguridad en la zaga del equipo dirigido por Okan Buruk, aunque sobre el final recibió una tarjeta amarilla que lo deja suspendido para el partido de vuelta.

La revancha se disputará el próximo miércoles en el estadio de Anfield, casa del Liverpool, donde se definirá cuál de los dos equipos avanzará a cuartos de final. El ganador de esta serie se enfrentará en la siguiente ronda al vencedor del cruce entre Paris Saint‑Germain y Chelsea.