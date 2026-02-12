Logo Deportes RCN Vertical
Copa del Rey

Atlético de Madrid vs Barcelona EN VIVO HOY 12 de febrero - Copa del Rey

Se juega el compromiso de ida de la semifinal del torneo español.
Nicolás Restrepo Guaqueta
Barcelona sufre el 2026: duro presagio por cruce contra el Atlético de Madrid
Barcelona sufre el 2026: duro presagio por cruce contra el Atlético de Madrid

Se vive una nueva jornada en la Copa del Rey y ahora, el compromiso de la semifinal entre el Atlético de Madrid y el Barcelona llama la atención.

El equipo dirigido por Diego Simeone llega a este duelo con la necesidad de imponer su estilo habitual: sólido en defensa, compacto en bloque medio y eficaz al transición. Aunque el Atleti mostró solidez para avanzar.

Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick llega como uno de los favoritos para llevarse el triunfo, no solo por su rendimiento reciente, sino por cómo ha impuesto su estilo a lo largo de la temporada. Los catalanes acumulan una racha positiva con múltiples victorias consecutivas, y vienen con la intención de controlar el juego mediante la posesión y la creación de oportunidades.

El historial entre estos equipos en la Copa del Rey y en otras competiciones refleja una rivalidad intensa. En los últimos años, los enfrentamientos han sido de alta exigencia, con resultados ajustados y partidos vibrantes cargados de ocasiones y emociones.

Copa del Rey Atlético de Madrid FC Barcelona