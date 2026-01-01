Atlético Huila emitió inesperado comunicado: “Yo me quedo”

Atlético Huila emitió el pasado 31 de diciembre un comunicado a manera de despedida de la ciudad de Neiva, confirmando que el club cedió su ficha y que, a partir de ahora, competirá bajo el nombre de Yumbo del Valle.

En consecuencia, el histórico equipo opita no participará en la temporada 2026 del fútbol profesional colombiano, una noticia que generó tristeza e incertidumbre entre los hinchas, que ven cómo el club se aleja, al menos de manera temporal, del Torneo BetPlay.

En el comunicado, la institución aclaró que la decisión no representa un adiós definitivo, sino un “hasta luego”, enfatizando que la intención es regresar en el futuro cercano a la competencia profesional en busca del ascenso a la primera división.

“El hoy no es un adiós, es un hasta luego”, señala el texto, en el que se destaca la inversión realizada en infraestructura, divisiones menores y adecuaciones del estadio durante los últimos años, con recursos propios y bajo la premisa de fortalecer al club desde su base.

Atlético Huila recordó que en lo deportivo estuvo cerca de cumplir el objetivo del ascenso y resaltó los logros en categorías formativas, como el subcampeonato Sub-20 en 2024 y el título nacional Sub-15 en 2025, además de convocatorias a selecciones juveniles de Colombia.

Uno de los puntos clave del comunicado fue la frustrada construcción de un complejo deportivo en Neiva, proyecto que, según el club, no contó con el respaldo institucional necesario, a lo que se sumó el cierre definitivo del estadio Guillermo Plazas Alcid.

Nuevo nombre del Atlético Huila

Esta situación, sumada a la falta de escenarios y a la incertidumbre operativa, llevó a tomar la “dura decisión” de trasladar la ficha a otro municipio y asumir una nueva identidad, iniciando un proceso desde cero bajo el nombre de Yumbo del Valle.

Cabe recordar que hace algunos años Atlético Huila fue adquirido por los propietarios de Independiente del Valle, proyecto que generó expectativa, pero que no logró cumplir los objetivos deportivos trazados, especialmente el regreso sostenido a la Liga BetPlay.

Finalmente, el club expresó su deseo de volver al fútbol profesional colombiano cuando las condiciones lo permitan, asegurando que mantendrá viva la identidad opita: “Yo me quedo aquí, cerca de ustedes, con la esperanza intacta”. “Tenemos la certeza de que volveremos y llevaremos por siempre el #OrgulloOpita”, concluye el comunicado.

Comunicado del Atlético Huila - 31 de diciembre de 2025