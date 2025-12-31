El DT John Jairo Bodmer, ex Nacional, fue presentado por su nuevo equipo

El entrenador colombiano John Jairo Bodmer fue anunciado oficialmente por su nuevo equipo, marcando así su regreso a la dirección técnica en el fútbol profesional.

Este miércoles 31 de diciembre, el bogotano fue confirmado como nuevo director técnico de la Asociación Deportiva Agropecuaria Jaén, club que milita en la segunda división del fútbol peruano.

La dirigencia de ADA Jaén le encomendó como principal objetivo lograr el ascenso a la primera división del balompié peruano, en un proyecto ambicioso para la próxima temporada.

En su nuevo equipo, Bodmer contará con dos futbolistas colombianos en la plantilla: Steven Aponzá y José Adolfo Valencia.

Este nombramiento representa el regreso del entrenador a los banquillos, luego de un semestre sin dirigir tras su salida de La Equidad, hoy denominada Internacional de Bogotá, en mayo de 2025.

Trayectoria y palmarés de John Jairo Bodmer

Antes de esa experiencia, John Jairo Bodmer estuvo al frente de clubes como Tigres FC, Jaguares de Córdoba, Valledupar FC y Atlético Nacional.

Con el conjunto verdolaga logró el título de la Copa Colombia 2023, el principal trofeo de su palmarés como entrenador.

Estadísticas de John Jairo Bodmer

En su carrera como director técnico en el fútbol profesional, Bodmer registra un total de 464 partidos dirigidos, con 133 victorias, 138 empates y 193 derrotas, para un rendimiento del 38,57 %.

Previo a consolidarse como entrenador en propiedad, Bodmer se desempeñó como asistente técnico de Luis Herney Melo en Expreso Rojo y, posteriormente, de Luis Fernando Suárez en la Selección de Costa Rica y en Deportivo Pereira.