Equipo de la Liga BetPlay cambiará de ciudad en 2026-I y jugará en Medellín

Un equipo de la Liga BetPlay cambiará de ciudad para la próxima temporada, debido a las obras que se adelantan en el estadio donde habitualmente oficia como local.

Se trata de Águilas Doradas, club que jugará en Medellín al menos durante el primer semestre del próximo año, mientras avanzan las refacciones en su escenario habitual.

¿Dónde jugará Águilas Doradas en 2026?

El periodista Yony Gutiérrez, de RCN Radio, informó que el conjunto antioqueño hará las veces de local en el estadio Cincuentenario de Medellín.

Según la información, el escenario ya ha sido sometido a adecuaciones para poder albergar partidos de fútbol profesional, cumpliendo con los requisitos exigidos.

Águilas Doradas suele jugar en el estadio Alberto Grisales de Rionegro, pero este recinto se encuentra actualmente en proceso de remodelación.

Las obras se iniciaron debido a que el Alberto Grisales no cumplía con las condiciones necesarias para recibir compromisos de primer nivel.

Hasta el momento, se desconoce cuánto tiempo tardarán las refacciones, a las cuales se les ha destinado una inversión cercana a los 6.000 millones de pesos.

Por esta razón, el club deberá adaptar su operación deportiva y logística a Medellín, al menos durante el primer semestre de competencia.

Este cambio se suma a otros movimientos estructurales que se han confirmado en el fútbol colombiano para el próximo año, como el cambio de nombre de La Equidad, que pasó a llamarse Internacional de Bogotá.