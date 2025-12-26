Atlético Huila no desaparecerá; confirman compra de la marca

La decisión del grupo empresarial del ecuatoriano Michel Deller (Independiente del Valle) de cambiar la sede y el nombre del Atlético Huila causó polémica en el Fútbol Profesional Colombiano, teniendo en cuenta que el conjunto 'opita' es considerado como uno de los equipos tradicionales del balompié nacional.

Sin embargo, las dificultades para utilizar el estadio Guillermo Plazas Alcid motivaron a la decisión del grupo empresarial de encontrar una nueva sede.

Luego de algunas negociaciones y de la aprobación de la asamblea de la Dimayor se determinó que el Atlético Huila, que ahora pasará a llamarse Independiente Yumbo, tendrá como casa dicho municipio del departamento del Valle del Cauca.

Empresario compró el escudo y nombre Atlético Huila

En las últimas horas, desde la ciudad de Neiva se dio a conocer que el empresario Felipe Olave compró el nombre y el escudo de Atlético Huila para evitar la desaparición de la institución.

En un acto simbólico, Maruan David Issa, presidente del Atlético Huila, le entregó a Olave las insignias del equipo.

El futuro de Atlético Huila

Extraoficialmente se ha conocido que Felipe Olave pretende hacer una importante inversión económica en la ciudad de Neiva para la construcción de un nuevo estadio y además pretendería adquirir la ficha de una de las organizaciones que hacen parte de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, la cual nombraría como Atlético Huila, para que el club opita se mantenga en competencia.



