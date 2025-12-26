Equipo de la Liga BetPlay se renueva para 2026: confirman 6 fichajes

En plenas fiestas de Navidad, los 20 equipos de la Liga BetPlay trabajan en la conformación de sus nóminas para afrontar la temporada 2026.

Uno de los clubes que ha tenido más movimiento en el mercado de fichajes ha sido Llaneros Fc, que el próximo año afrontará su segunda campaña en la primera división del Fútbol Profesional Colombiano.

Con los objetivos de mantener la categoría e intentar meterse en las etapas definitivas de la Liga BetPlay y la Copa BetPlay, el conjunto de Villavicencio ha anunciado la contratación de seis jugadores.

Fichajes de Llaneros para 2026:

Alejandro Moralez - Defensa

Edwin Laszo - Mediocampista

Kelvin Osorio - Mediocampista

Jhonier Blanco - Delantero

Juan José Ramírez - Mediocampista

Juan David Pertúz - Lateral

Por otro lado, Llaneros ha confirmado la salida de cuatro jugadores, entre los que se destaca el mediocampista Bryan Urueña, que le puso fin a un largo ciclo por el club de Villavicencio.

Salidas de Llaneros para 2026

Anderson Mojica

Bryan Urueña

Eli Mina

Kenner Valencia

Finalmente, Llaneros, con el aval del director técnico José Luis García, tomó la decisión de renovar los contratos de seis futbolistas. Daniel Mantilla y Luis Miranda son dos los jugadores más destacados que continuarán en el equipo del departamento del Meta.

Renovaciones en Llaneros para 2026

Marlon Sierra

Daniel Mantilla

Kevin Rincón

Luiyi Castro

Eyder Restrepo

Luis Miranda