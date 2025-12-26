Linda Caicedo es protagonista en Colombia: pasa sus vacaciones de fin de año

En el último partido de diciembre para el Real Madrid Femenino, Linda Lizeth Caicedo Alegría brilló en la Copa de la Reina superando al Espanyol en condición de visitante. La delantera colombiana se reportó con dos golazos para cerrar el año con toda en España.

Renovó su contrato hasta 2031 resaltando que quiere ganar cosas con el Real Madrid, algo que a la fecha no ha sido posible por la supremacía del Barcelona en las competencias locales. Tendrá oportunidad de seguir apretando en la Liga de España en el frente a frente contra las catalanas. Por su parte, en la Champions League tendrán que jugar los Play-Offs ante el París FC para seguir con vida.

Real Madrid está a siete puntos del Barcelona en la tabla de posiciones y en enero podrían acortar esa diferencia. Sin embargo, lo que viene ahora para el cuadro blanco, y para Linda Caicedo es un descanso más que merecido por los esfuerzos de lo que va de la temporada.

LINDA CAICEDO PASA SUS VACACIONES EN COLOMBIA

Una vez terminó el año de competencia para Linda Caicedo y el Real Madrid, la vallecaucana no dudó en tomar vuelo para su país junto con su pareja actual, Valeria Herrera y amistades que comparten. El comienzo del viaje se demoró un poco por retrasos de la aerolínea con la que viajó.

Afortunadamente, la delantera regresó a Colombia para pasar tiempo de descanso junto con sus allegados. En un video con su pareja, se ve a la jugadora en un lugar paradisiaco del país.









Linda Caicedo no ocultó la felicidad de estar de vuelta en Colombia con las personas que más quiere para pasar las fiestas de final de año en su país. La delantera tendrá unas semanas de calidad antes de que regresen las actividades de la Liga F de España con el Real Madrid.

Es decir, seguramente Linda pasará las vacaciones hasta los primeros días de enero, previo a que el Real Madrid reciba en la Liga F la visita del Sevilla. Este tiempo de calidad es, sin duda alguna, merecido para la vallecaucana, especialmente por toda la carga deportiva que se viene en el 2026.