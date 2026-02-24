Atlético Madrid clasificó a los octavos de Champions tras derrotar a Brujas

Están comenzando a llegar a su fin los playoff de la Champions League en donde los encargados de inaugurar la jornada de vuelta fueron Atlético de Madrid y el Club Brujas, un duelo decisivo que prometió intensidad, tensión y emociones hasta el último minuto.

El Estadio Metropolitano fue el escenario deportivo encargado de abrirle las puertas a este duelo, en donde el equipo dirigido por Diego Simeone se impuso con jerarquía europea e hizo valer su experiencia en este tipo de eliminatorias al golear al cuadro belga por un marcador de 4-1.

Atlético Madrid avanza a los octavos de la Champions League

Tras un encuentro de ida muy disputado en Bélgica, donde ambos equipos mostraron orden táctico y disciplina defensiva, la serie quedó abierta tras haber empatado con una lluvia de goles que finalizó 3-3 y con todo por definirse en Madrid. El Atlético, fiel al estilo del “Cholo”, apostó por un bloque compacto, presión en momentos clave y transiciones rápidas.

Para la vuelta, el Atlético recuperó el protagonismo en casa, donde suele hacerse fuerte en competiciones europeas. Jugadores como Antoine Griezmann y Alexander Sørloth están llamados a marcar la diferencia en ataque, mientras que la solidez defensiva encabezada por José María Giménez será fundamental para evitar sorpresas.

Fue justamente el delantero noruego quien se robó el show y de paso se llevó la pelota a casa tras marcar triplete. Se encargó de abrir el marcador sobre el minuto 23 y continuó anotando en el 76 y 87, seguido del mediocampista, Johnny Cardoso, quien anotó en el inicio de la segunda parte.

Brujas intentó reaccionar adelantando líneas y apostando por la velocidad por las bandas, pero lo máximo que logró a alcanzar fue un tanto convertido por Joel Ordóñez.

De esta manera el 'colchonero' consiguió su cupo a los octavos de final de la competencia al terminar con un global de 7-4, en donde ahora deberá esperar al respectivo sorteo para conocer a su próximo rival y seguir avanzando.

¿Cuándo es el sorteo de los octavos de final de la Champions League?

El sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 se celebrará el viernes 27 de febrero de 2026 a las 12:00 hora central europea (CET) en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon (Suiza).

En este sorteo se decidirán los enfrentamientos de octavos de final entre los ocho equipos que terminaron mejor clasificados en la fase de liga y los ocho que salgan vencedores de la ronda de playoffs eliminatorios.