Inesperado colombiano se ganaría puesto en el Mundial; brilla en Inglaterra

Cada vez falta menos tiempo para que Néstor Lorenzo defina la lista de convocados a la Selección Colombia que participará en el Mundial de la FIFA 2026, sin embargo, el equipo afrontará dos partidos amistosos a finales de marzo que le servirá de preparación para lo que será la cita orbital.

Para esos duelos de fecha FIFA ante Croacia y Francia (para el 26 y 29 de marzo, respectivamente), el técnico Lorenzo también tendrá que hacer una lista de convocados previa a la que será la elegida para el Mundial, allí, puede aparecer una interesante novedad.

Jhon Solís ya es una de las figuras del Birmingham de Inglaterra

El mediocampista vallecaucano de apenas 21 años, quien pertenece al Girona de España, pero que en este mercado de fichajes se fue cedido al Birmingham hasta junio de este 2026, ya es considerado una pieza fundamental para el balance del equipo que actualmente juega en la Segunda División de Inglaterra.

Reportes indican que Jhon Solís ha disputado siete partidos en menos de 40 días con el Birmingham, donde cinco veces fue titular y en cuatro de ellos recibió una calificación por encima de la media (7.0), además, el colombiano es el mediocampista del equipo que más recuperaciones (36) y quites (16) realiza, mientras que se ubica segundo en porcentaje de duelos ganados (55%) en comparación con sus demás compañeros en la posición.

“Su presencia ha fortalecido considerablemente a los Blues y los ha convertido en una potencia. La forma en que Solís se ha adaptado a la vida en el Championship es impresionante”, detalló 'BirminghamLive’.

Los mediocampistas que pelean un cupo con la Selección Colombia al Mundial 2026

Sabiendo que Jefferson Lerma y Richard Ríos tienen prácticamente garantizada su presencia en la lista de 26 jugadores que estarán en la cita orbital, otros jugadores pelean los últimos cupos en la zona del mediocampo de la Selección Colombia.

Allí aparecen jugadores como Kevin Castaño (de flojo nivel actual en River Plate), Juan Camilo Portilla, Nelson Deossa, Gustavo Puerta, Jorge Carrascal y ahora Jhon Solís, que vive gran momento en el Birmingham y podría ser novedad de Lorenzo en los próximos amistosos.

