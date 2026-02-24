Beccacece podría no dirigir el Mundial con Ecuador: un equipo lo buscaría con urgencias

Mucho se ha hablado de Sebastián Beccacece, entrenador argentino que, en estos momentos dirige a la selección de Ecuador. A falta de tres meses y medio para que se dispute el primer partido del Mundial en el que los ecuatorianos deberán medirse contra Curazao, Costa de Marfil y Alemania, Beccacece ha dividido bastante a los aficionados.
Las Eliminatorias Sudamericanas dejaron a Ecuador en lo alto con la segunda posición detrás de Argentina. El seleccionado ecuatoriano marcó diferencia, especialmente en la zona defensiva con apenas cinco goles en contra. En la parte ofensiva es donde llama la atención, dado que no tuvo mucha capacidad goleadora.
Hay varios aficionados que piden la salida del entrenador de cara a lo que se viene en el Mundial y el candidato que más le gusta a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) es el uruguayo Guillermo Almada. Mientras tanto, el nombre de Sebastián Beccacece ha estado en el radar de algunos clubes de Argentina como una posibilidad.
EL EQUIPO ARGENTINO QUE CAMBIARÍA TODO CON EL FUTURO DE SEBASTIÁN BECCACECE
Hace un buen tiempo en medio de las Eliminatorias Sudamericanas, Sebastián Beccacece afirmó que quiere en algún momento regresar a Argentina en donde dirigió a Defensa y Justicia, Independiente de Avellaneda y Racing de Avellaneda. Bajo ese panorama, le podría llegar la oportunidad en medio de la preparación para el Mundial.
Mientras la afición está dividida con el futuro de Sebastián Beccacece y lo quieren afuera de la selección para la Copa del Mundo apareció un nuevo pretendiente. Se trata nada más ni nada menos que de River Plate con un pedido de un hincha riverplatense.
Ante la salida de Marcelo Gallardo que dirigirá su último partido contra Banfield el jueves 26 de febrero, un aficionado de River Plate escribió en X que, “tenía un sueño” con la posibilidad de contratar a Sebastián Beccacece. Este comentario tuvo varias repercusiones en hinchas ecuatorianos.
Entre esos comentarios se vio, “sí por favor gracias, luchen y llévenselo”, “sí, llévatelo por favor”, otro escribió, “le pagamos hasta el pasaje de avión”. Todo esto llama la atención de cara al Mundial que se jugará en cuestión de cuatro meses.
Habrá que esperar qué conclusión tendrá este tema con el entrenador argentino que puede cambiar de rumbo. River Plate busca entrenador, mientras que Ecuador está completamente dividido con el actual director técnico. Sin embargo, por la cercanía y por los partidos amistosos de Fecha FIFA en marzo, seguramente el argentino seguirá.