Atlético Nacional cerró acuerdo con un ‘gigante’ estadounidense

El equipo más ganador de estrellas en el fútbol colombiano (18) y que además tiene dos títulos internacionales en la Copa Libertadores, Atlético Nacional, sigue evidenciando muestras de su grandeza con una noticia que lo vinculo por mucho más tiempo con una importante organización de los Estados Unidos.

El equipo verde de Antioquia, que este año jugará la fase previa de la Copa Sudamericana ante Millonarios (duelo programado para el próximo 4 de marzo en el Estadio Atanasio Girardot), ha llegado a un acuerdo con una importante marca estadounidense reconocida a nivel mundial.

Lea también: Confirman nueva salida en Nacional: jugador fichó por club venezolano

Atlético Nacional renovó su contrato con Nike

La empresa multinacional estadounidense que se formó en 1971 y que a partir de allí fue representando el deporte a través de artículos y prendas de vestir, seguirá siendo imagen de los uniformes de Atlético Nacional, así lo confirmó el periodista Cesar Augusto Londoño, quien aseguró que se ha renovado el contrato que existía entre estas dos grandes instituciones.

Clubes europeos inmensamente reconocidos como Barcelona, Chelsea, Inter de Milán y PSG visten actualmente con la marca Nike, así que el vínculo con Atlético Nacional da prestigio a la institución antioqueña.

Lea también Luz verde para el debut de James en Minnesota: fecha y horario del primer partido

¿Cómo va Nacional en la Liga BetPlay?

El equipo ‘verdolaga’ que dirige el técnico Diego Arias, se ubica de momento en la décima posición del torneo con 9 puntos, sin embargo, se debe tener en cuenta que el conjunto antioqueño debe tres partidos para quedar al día en el calendario.

Nacional registra de momento tres victorias y una derrota en el campeonato, equipo que volverá a la acción el próximo sábado 21 de febrero cuando enfrente en condición de local al conjunto de Alianza de Valledupar, duelo correspondiente a la fecha 8 del torneo y programado para disputarse a partir de las 6:20 de la tarde.

En otras noticias: lamentable imagen de Jhon Durán en su debut con el Zenit