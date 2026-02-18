Confirman nueva salida en Nacional: jugador fichó por club venezolano

Desde hace ya un par de años, Atlético Nacional se ha caracterizado por la exportación de jugadores al fútbol del extranjero, equipo que ha venido trabajando fuertemente en sus divisiones menores no solo para tener talento joven en su plantilla, sino también para sacar buenos réditos económicos de futuras ventas.

El equipo verde de Antioquia, que en este mercado de fichajes ha transferido a jugadores jovenes formados en su cantera como Royer Caicedo al Círculo Brujas de Bélgica, Juan José Arias al Real Salt Lake y Emilio Aristizábal al Toronto FC, sigue dando noticias de este tipo.

Atlético Nacional se despide de otro de sus canteranos

Se trata del mediocampista ofensivo Juan David Obando, futbolista de apenas 19 años que incluso tuvo proceso por la Selección Colombia Sub-17 y que ahora ha firmado contrato por 3 años con el Carabobo de Venezuela, club que actualmente disputa la segunda fase clasificatoria de la Copa Libertadores 2026.

Nacional acordó la transferencia del jugador manteniendo el 50 % de sus derechos deportivos para sacar más réditos económicos de una futura venta, mediocampista que recordemos tuvo oportunidad de debutar con el primer equipo de Atlético Nacional y jugó tres partidos en la Primera División.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

El equipo dirigido por el técnico Diego Arias volverá a la acción en la Liga BetPlay 2026-I el próximo sábado 21 de febrero, cuando enfrente en condición de local al equipo de Alianza Valledupar, duelo pactado para llevarse a cabo a partir de las 6:20 de la tarde.

Será un partido para que Nacional pueda reivindicarse tras la derrota sufrida en su visita al Estadio del Deportivo Cali, donde perdió el invicto que llevaba en este campeonato tras caer por la mínima diferencia.

