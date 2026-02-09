Atlético Nacional jugará nuevo torneo internacional

Atlético Nacional sigue consolidándose como uno de los equipos más importantes del Fútbol Profesional Colombiano. El conjunto 'verdolaga' se ha destacado no solo por lo que ha hecho su plantel profesional, si no que también por el trabajo en las categorías menores.

En las últimas horas, el cuadro antioqueño dio a conocer que disputará un nuevo torneo internacional que tendrá sede en Brasil.

Lea también Atlético Nacional se frota las manos por cuenta de Chicho Arango

Se trata de la Bull's Cup, certamen organizado por el Red Bull Bragantino, en el que jugará la categoría sub 16 de Atlético Nacional.

Julián Tartaglia, gerente del fútbol formativo de la institución 'verdolaga', dio a conocer que el objetivo de participar en el certamen es el de tener roce internacional con equipos de jerarquía como Palmeiras, Cruzeiro, Santos, Sao Paulo y todos los Red Bull del mundo.

Lea también Atlético Nacional tomó decisión oficial en el mercado de fichajes

"El objetivo es tener roce internacional en la competencia, que permite mejorar y medir en el plano internacional al enfrentar a equipos de jerarquía como Palmeiras, Cruzeiro, Santos, Sao Paulo y todos los Red Bull del mundo", dijo Tartaglia.

El equipo de Atlético Nacional en su categoría sub 16 será dirigido por Felipe García.