Atlético Nacional se frota las manos por cuenta de Chicho Arango

Atlético Nacional presentó a sus refuerzos para la temporada 2026-I, en un acto encabezado por el presidente Sebastián Arango Botero y el director deportivo Gustavo Fermani. La dirigencia destacó la conformación de una plantilla equilibrada y a la altura de la exigencia histórica del club. Cristian Arango, uno de los referentes, tiene una gran noticia para festejar, previo a la jornada 6 de la Liga Betplay.

siete incorporaciones en Atlético Nacional: Cristian Arango llegó desde San Jose Earthquakes de la MLS

En el acto, el presidente de Nacional Sebastián Arango Arango y Gustavo Fermani confirmaron las siete incorporaciones: Alfredo Morelos, Cristian Arango, Eduard Bello, Kevin Cataño, Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Samuel Velásquez. Experiencia y liderazgo se mezclan con juventud y proyección en un grupo que se suma a los 25 jugadores ya consolidados.

Morelos aseguró que vestir la camiseta verdolaga “es un privilegio”, mientras Arango habló de un sueño cumplido. Casco asumió el reto con compromiso, y Cataño destacó su crecimiento profesional. Nacional apuesta fuerte para volver a ser protagonista en el primer semestre del año.

Atlético Nacional confirmó la llegada de Cristian Arango como nuevo refuerzo para su frente ofensivo. El delantero antioqueño, de 30 años, aterrizó en el conjunto verdolaga en condición de préstamo desde el San Jose Earthquakes de la MLS, donde venía destacándose por su capacidad goleadora.

Conocido como ‘Chicho’, Arango no ocultó la emoción de cumplir un anhelo personal. “Es algo que se venía gestionando hace años. Era un deseo familiar. Mis padres me inculcaron ser hincha de Nacional”, afirmó el atacante, quien reveló que su padre rompió en llanto al conocer la noticia.

Millonarios, Los Ángeles FC, Pachuca y Real Salt Lake, algunos de los equipos de Cristian Chicho Arango

Formado en Envigado y con paso por clubes como Los Ángeles FC, Pachuca y Real Salt Lake, suma 310 partidos oficiales, 107 goles y 37 asistencias en su carrera. Ahora regresa a Medellín para asumir el reto de consolidarse en el once titular y aportar liderazgo y experiencia internacional al equipo más laureado del país.

Lea también Luis Díaz se acerca a Falcao: Atención al récord que podría romper

La buena noticia corre por cuenta del mediocampista, se confirmó este lunes que el jugador fue habilitado para enfrentar la Liga Betplay, así las cosas el futbolista podrá jugar contra Fortaleza el próximo jueves 12 de febrero a las 8:30 de la noche.