Atlético Nacional tomó decisión oficial en el mercado de fichajes

Atlético Nacional ha sido uno de los equipos con mayor protagonismo en el mercado de fichajes para la temporada 2026 del Fútbol Profesional Colombiano.

El equipo 'verdolaga', a pesar de no haber sido el club con más incorporaciones, sí se ha destacado por la calidad de los jugadores vinculados.

Atlético Nacional ha sumado a su nómina de manera oficial a Milton Casco, Nicolás Rodríguez, Kevin Cataño y Eduard Bello.

Adicionalmente, el cuadro antioqueño logró la continuidad del delantero Alfredo Morelos, quien se desvinculó de Santos FC de Brasil y firmó contrato por tres años en condición de jugador libre.

Por último, Nacional espera confirmar en próximas horas el fichaje del delantero Cristian 'chicho' Arango, quien le dará un salto de calidad a la institución 'verdolaga', teniendo en cuenta su trayectoria en el Fútbol Profesional Colombia y en el exterior, principalmente en la MLS:

Nacional tomó decisión en el mercado de fichajes

Con la incorporación de Cristian 'chicho' Arango, Atlético Nacional dará por terminada su gestión en el mercado de fichajes, por lo menos por el primer semestre de 2026.

De esta manera, Milton Casco, Nicolás Rodríguez, Kevin Cataño, Eduard Bello, Alfredo Morelos y Cristian 'chicho' Arango se convirtieron en los refuerzos del equipo 'verdolaga' en la temporada 2026, en la que el entrenador Diego Arias tendrá una nómina competitiva para disputar los títulos de Liga BetPlay y Copa Conmebol Sudamericana.

Adicionalmente, Nacional concretó el regreso del lateral izquierdo Samuel Velásquez, quien terminó su préstamo en Deportes Tolima.

Bajas de Nacional para 2026

Con el objetivo de renovar su plantel, Atlético Nacional también permitió la salida de Camilo Cándido, Billy Arce, Joan Castro y Facundo Batista.

El equipo antioqueño también anunció que Kilian Toscano, Marino Hinestroza, Luis Marquínez, Mateo Valencia, Jhojan Amaya y Jayder Asprilla no continuarán en la institución.

Algunos se marcharon por transferencia definitiva, mientras que otros en condición de préstamo para sumar minutos.