Atlético Nacional le quiere dañar negocio a Junior

Atlético Nacional se arma para la temporada 2026 y está en búsqueda de fichajes para potenciar la nómina que disputará la Liga BetPlay, Copa BetPlay y Copa Conmebol Sudamericana.

Mientras se define el nombre del nuevo director técnico o si se ratificará a Diego Arias en el cargo, desde las oficinas del club se trabaja en los refuerzos.

Lea también El otro jugador de Selección Colombia que coquetea con Nacional

Nacional ofertó por Luis Fernando Muriel

Este martes 23 de diciembre. el periodista Juan Salvador Bárcenas dio a conocer que Atlético Nacional se metería en los planes deJunior de Barranquilla al demostrar interés en el delantero Luis Fernando Muriel.

Según el comunicador, el conjunto 'verdolaga' ya le envió una oferta formal al Orlando City para hacerse con los servicios del atacante.

En las últimas horas se ha informado desde la MLS, que el Orlando City estaría dispuesto a negociar a Luis Fernando Muriel con el objetivo de liberar el cupo de "jugador franquicia" para fichar a otro futbolista de cara a la próxima temporada.

El club estadounidense acordaría la salida de Muriel si el equipo con el que se negocie paga la mitad del salario del delantero.

Junior también quiere a Muriel

El interés de Atlético Nacional por Luis Fernando Muriel dañaría los planes de Junior de Barranquilla, que desde mitad de año ha entablado diálogos con el atacante.

Luego de lograr el título, el conjunto 'rojiblanco' está preparando la temporada 2026, en la que jugará la Copa Libertadores y el delantero estaría en carpeta.