Atlético Nacional presentó su nueva camisa para 2026: "homenaje al legado histórico"

Atlético Nacional se prepara para afrontar la temporada 2026 y este sábado 13 de diciembre presentó la nueva camiseta que utilizará en condición de local.

Con el lema "¡La historia está escrita y nada la borrará!", Nike y Atlético Nacional quieren rendir homenaje al diseño que vistió el equipo 'verdolaga' en la temporada 2026, cuando conquistó la Copa Libertadores.









La camiseta contará con las acostumbradas franjas en sentido vertical de color verde y blanco. Las mangas serán de color verde, pero con el borde blanco.

El cuello será en sentido V de color blanco.

"La camiseta incluye un detalle interior oculto que conmemora un momento inolvidable de aquella legendaria campaña: el 90+4 representa ese momento donde salió a la luz la grandeza internacional del más campeón de Colombia. Este diseño además, conecta la gloria pasada con la ambición presente, celebrando y creando una auténtica conexión emocional con la afición que vivió ese logro histórico", explicó Nacional en la presentación de la indumentaria.

“Nike crea una narrativa poderosa que trasciende el fútbol. Este enfoque conecta la herencia deportiva del Atlético Nacional con la identidad cultural más amplia de Colombia, demostrando la capacidad de Nike para crear historias auténticas que conectan profundamente con las comunidades locales, a la vez que elevan la conexión emocional entre el club, el país y la cultura mediante el lanzamiento de una equipación que celebra tanto la excelencia futbolística como el orgullo colombiano”, explicó Juan Carlos Galindo, Gerente General de Nike Colombia.

La nueva camiseta que utilizará Atlético Nacional en condición de local se podrá adquirir en www.Nike.com.co y en Tienda Verde y www.tiendaverde.com.co.



