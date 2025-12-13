Nacional y Medellín empataron en la final de ida de la Copa BetPlay

Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín no se sacaron ventajas y empataron 0-0 en la final de ida de la Copa BetPlay Dimayor 2025.

En el primer tiempo el compromiso contó con muy pocas aproximaciones de gol y el control de la pelota se disputó en el centro de la cancha.

Las faltas se hicieron reiteradas, por lo que el árbitro central Jairo Mayorga le mostró la tarjeta amarilla a William Tesillo por Atlético Nacional y a Léider Berrío, Juan Arizala, Brayan León Muñiz y Francisco Fydriszewski por Medellín.

Las opciones más clara tuvieron como protagonista a Juan Arizala en Medellín cuando desbordó por la banda izquierda y luego de entrar al área trató de sorprender con un disparo que despejó David Ospina.

Por otro lado, Atlético Nacional solo generó peligro con una aproximación de Andrés Felipe Román, que al momento de rematar lo hizo con la dirección equivocada.

Emociones en el segundo tiempo

En el segundo tiempo el ritmo del partido mejoró. Atlético Nacional saltó al gramado del estadio Atanasio Girardot con la intención de pasar por encima de Medellín y abrir el marcador.

Marino Hinestroza dio una gran muestra de su capacidad individual al desbordar por la banda y generar peligro.

Sin embargo, el guardameta Washington Aguerre se convirtió en figura al atajar los intentos de Alfredo Morelos, Edwin Cardona y Andrés Sarmiento y de esta manera proteger el pórtico de Deportivo Independiente Medellín.

En el final del partido, Atlético Nacional arremetió en contra del arco 'poderoso', pero ninguna de las opciones generadas pudo superar la resistencia de Aguerre que mantuvo el marcador igualado.

Con este empate, el campeón de la Copa BetPlay 2025 se definirá el miércoles 17 de diciembre con Independiente Medellín oficializando como local.