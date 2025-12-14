Medellín Vs Nacional: fecha y hora para ver la final de vuelta de la Copa BetPlay

Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín empataron sin goles este sábado 13 de diciembre en la final de ida de la Copa BetPlay Dimayor 2025.

La gran figura del encuentro fue, sin duda, el guardameta uruguayo Washington Aguerre, que con sus atajadas mantuvo el cero en el arco 'poderoso', a pesar de las aproximaciones de los jugadores 'verdolagas'.

Fecha, hora y cómo VER la final de vuelta de la Copa BetPlay

Tras el empate en el partido de ida, el campeón de la Copa BetPlay Dimayor 2025 entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín se conocerá el miércoles 17 de diciembre.

El encuentro está programado para tener su pitazo inicial a partir de las 7:30 de la noche, horario colombiano, en el estadio Atanasio Girardot.

Todas las emociones de la final de vuelta de la Copa BetPlay se podrán seguir EN VIVO por Win Sports +, La Fm y Deportes RCN.