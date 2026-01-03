Atlético Nacional tendrá calendario exigente para enero de 2026

Atlético Nacional tendrá un inicio de 2026 con una agenda intensa, diseñada para medir su verdadero potencial desde muy temprano. El calendario de enero combina compromisos oficiales de la Liga BetPlay con un amistoso internacional de alto impacto, una mezcla que pondrá a prueba tanto la profundidad de la nómina como la capacidad de adaptación del cuerpo técnico.

Tras completar la pretemporada, el conjunto verdolaga se alista para debutar en el torneo local con la clara misión de ser protagonista. La Liga BetPlay 2026-I aparece como el primer gran objetivo del curso, un campeonato que no admite distracciones y en el que cada punto cuenta desde la jornada inicial.

El estreno oficial llegará a mediados de enero en el Estadio Atanasio Girardot, cuando el elenco paisa reciba a Boyacá Chicó en la primera fecha del certamen. Ese encuentro no solo servirá para sumar los primeros puntos, sino también para evaluar el funcionamiento colectivo, las nuevas piezas del plantel y la idea de juego que se pretende consolidar a lo largo del semestre.

Luego de ese arranque, el calendario no dará tregua. En las siguientes jornadas aparecerán cruces ante equipos de tradición y estilos diversos, como Jaguares, Junior, América de Cali e Independiente Santa Fe. Cada uno de estos duelos exigirá ajustes tácticos y una correcta administración de cargas físicas, especialmente en un mes donde la seguidilla de partidos puede pasar factura.

Más allá de los resultados, estos primeros compromisos permitirán al entrenador definir un once base y encontrar sociedades dentro del campo. Enero suele ser un mes de ajustes, pero en un torneo tan competitivo, los puntos que se dejan escapar rara vez se recuperan.

Sin embargo, el atractivo del mes no se limita al ámbito local. A finales de enero, Medellín será escenario de un amistoso internacional que ha despertado enorme expectativa. El rival será Inter Miami, campeón de la MLS Cup, en un duelo que ha sido catalogado como un auténtico “juego histórico”. Más allá de su carácter no oficial, el encuentro tendrá un valor simbólico y mediático incuestionable.

La presencia de figuras de talla mundial, encabezadas por Lionel Messi, convierte este compromiso en un evento de primer nivel. Para la afición, será una oportunidad única de ver en acción a uno de los futbolistas más influyentes de la historia en el gramado del Atanasio.

Enero de 2026 será un mes determinante para el conjunto verdolaga. Entre la responsabilidad de arrancar con paso firme en la Liga BetPlay y la emoción de un choque internacional de alto perfil, el equipo deberá encontrar equilibrio, competitividad y carácter. La manera en que supere estos desafíos iniciales marcará el rumbo de una temporada que promete emociones intensas y grandes objetivos por cumplir.