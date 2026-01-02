Un jugador 'top' se va de Nacional y pasará al Cruz Azul de Miguel Ángel Borja

Atlético Nacional confirmó una nueva salida de cara a la próxima temporada, luego de que se conociera que uno de los futbolistas de su actual plantilla continuará su carrera en el fútbol mexicano.

Se trata de Camilo Cándido, lateral izquierdo uruguayo de 30 años, cuyo pase pertenece a Cruz Azul y que deberá regresar al club de la Liga MX tras finalizar su cesión en el conjunto antioqueño.

Cándido había llegado al Verde en enero de 2025 en condición de préstamo con opción de compra, convirtiéndose rápidamente en una pieza importante dentro del esquema del equipo.

Sin embargo, la oferta presentada por Atlético Nacional para retener al jugador no fue considerada satisfactoria por la dirigencia de Cruz Azul, razón por la cual el defensor volverá a México.

La información fue revelada por el periodista Alexis Rodríguez, quien además señaló que el futbolista tenía la intención de continuar en Nacional y darle continuidad a su proceso deportivo en Medellín.

A pesar de ese deseo, las diferencias económicas entre los clubes terminaron siendo determinantes para cerrar cualquier posibilidad de compra definitiva.

Nacional: llega Milton Casco y se va Camilo Cándido

En paralelo, la llegada de Milton Casco al plantel verdolaga refuerza la idea de que el argentino será el lateral izquierdo titular en la próxima temporada.

Lea también Jorge Carrascal posó con la camiseta de un equipo del FPC

Balance de Cándido en Nacional

Durante el año 2025, Camilo Cándido disputó un total de 57 partidos con Atlético Nacional, destacándose como uno de los jugadores más regulares y confiables de la plantilla. Hizo parte de la plantilla que ganó el título de Copa BetPlay a Medellín.

Ahora, el uruguayo afrontará un nuevo reto en Cruz Azul, donde compartirá vestuario con el delantero colombiano Miguel Ángel Borja, futbolista con pasado destacado en Atlético Nacional.