La histórica clasificación de Internacional de Bogotá a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay sigue dejando emociones en la capital del país. El equipo bogotano aseguró su lugar entre los ocho mejores del campeonato y ahora tendrá un enorme reto en los cuartos de final, donde se medirá frente a Atlético Nacional.

Atlético Nacional toma nota: Mensaje de Larry Vásquez tras meterse a cuartos de final

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Uno de los referentes del plantel, Larry Vásquez, destacó el largo proceso que llevó al club a alcanzar este importante objetivo: “Muy contentos porque es la recompensa a un trabajo largo y arduo que se empezó desde enero, bueno, desde diciembre, que empezamos a llegar todos y este ha sido un complemento a todo el proceso”, expresó el mediocampista y capitán del conjunto capitalino.

Vásquez también resaltó el impacto positivo que ha tenido la nueva administración del club y el equilibrio logrado entre la parte deportiva y organizativa. “Todo este cambio que ha hecho Internacional de Bogotá con sus nuevos dueños y la nueva administración, encontrar ese balance entre la parte administrativa y deportiva, pues es gratificante y ayuda a que el proceso avance”, añadió.

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"Para nosotros fue un poco sufrido": Larry Vásquez habló de la dura clasificación a cuartos de final

El jugador aseguró que la clasificación es el resultado del trabajo realizado desde finales del año anterior: “Para nosotros fue un poco sufrido, pero si hay algo que yo les pude compartir a mis compañeros al final del partido, es que si bien había el sinsabor de que habíamos perdido el último juego, la clasificación nuestra no había sido durante ese partido, había sido el trabajo durante todo el torneo”, afirmó.

Internacional cerró la fase regular con 28 puntos, cifra suficiente para superar a los rivales directos en la pelea por entrar a semifinales. “La diferencia estuvo en que nosotros le ganamos a esos equipos que estaban peleando con nosotros la clasificación”, explicó Larry.

Finalmente, el capitán aprovechó para agradecer el respaldo de la afición bogotana, que ha comenzado a identificarse con el proyecto deportivo del club. Más de dos mil abonados acompañaron al equipo durante la campaña en el estadio de Techo.

“Valoro mucho a los hinchas de Inter porque partido a partido han estado ahí organizados, haciendo todo lo posible porque nosotros sintamos ese apoyo”, señaló Vásquez, quien además invitó a más aficionados a sumarse a un proyecto que busca consolidarse entre los grandes equipos de Bogotá.