FIFA anunció un cambio histórico en uno de los productos más emblemáticos de las Copas del Mundo: el tradicional álbum de cromos. Después de más de seis décadas de alianza con Panini, la entidad confirmó que a partir de 2031 la empresa encargada de producir los coleccionables oficiales será Fanatics, a través de su reconocida marca Topps.

Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo adiós al Panini destacó el potencial de la nueva alianza

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La decisión marca el final de una relación histórica entre FIFA y Panini, compañía que produjo los álbumes oficiales de los Mundiales desde 1970 hasta la edición de 2030, con excepción de la Copa del Mundo de 1994. El nuevo acuerdo incluirá productos físicos y digitales, además de innovaciones tecnológicas y experiencias para los aficionados.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó el potencial de la nueva alianza y aseguró que el objetivo será acercar aún más el fútbol a los fanáticos de todo el planeta.

“Con Fanatics, vemos que impulsan una innovación extraordinaria en el mundo de los artículos deportivos coleccionables, ofreciendo a los aficionados una nueva y significativa forma de conectar con sus equipos y jugadores favoritos”, afirmó Infantino en el comunicado oficial.

El dirigente también señaló que la alianza permitirá expandir el alcance comercial de los torneos organizados por la FIFA y generar nuevos ingresos para el desarrollo del fútbol mundial: “Desde la perspectiva de la FIFA, podemos globalizar esta interacción con los aficionados precisamente gracias a nuestra cartera global de torneos”, agregó.

FIFA dijo adiós al Panini: Histórica decisión con el Álbum del Mundial

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Uno de los aspectos más llamativos del nuevo acuerdo será la inclusión de tarjetas especiales con parches utilizados por jugadores durante los partidos de la Copa del Mundo. Según explicó la FIFA, algunos futbolistas llevarán un parche conmemorativo en su debut mundialista, el cual posteriormente será retirado, autenticado e incorporado en tarjetas coleccionables autografiadas.

Infantino adelantó que estas innovaciones comenzarán a implementarse desde la Copa Mundial de la FIFA 2026. “Queremos acercar el fútbol a los aficionados y Fanatics es sin duda el socio perfecto para ello”, aseguró.

Mientras tanto, el último álbum mundialista producido por Panini ya fue lanzado para el Mundial de 2026. La colección cuenta con 112 páginas y 980 cromos, convirtiéndose en la edición más grande en la historia del torneo, con representación de las 48 selecciones participantes.