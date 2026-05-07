Shakira anuncia la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Hace apenas unos instantes, la reconocida cantante colombiana Shakira anunció la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



“Desde el Estadio Maracaná, aquí está ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial FIFA 2026. Próximamente el 14/5. ¡Estamos listos!”, señaló la cafetera, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

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Un anuncio viral

El anuncio y el video publicado por la artista, como era de esperarse, no tardaron en hacerse virales a través de las diferentes redes sociales. La cantante cafetera es querida por muchas personas de diferentes nacionalidades.



El anuncio, además, se da cuando restan 35 días para el inicio del certamen orbital que, por primera vez en su historia, contará con un total de 48 selecciones. Será una fiesta inigualable que se vivirá desde el 11 de junio hasta el 19 de julio.

104 partidos

“El viernes 5 de diciembre se realizó en Washington el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 26, que conformó los doce grupos de la cita máxima que comenzará el próximo 11 de junio. La edición más grande jamás vista del evento mundial verá 104 juegos con 48 equipos jugados en 16 ciudades anfitrionas en tres países: Canadá, México y Estados Unidos. El sábado 6 de diciembre, por su parte, se develó el calendario definitivo de la Copa Mundial, con los horarios, sedes y encuentros”, señaló la FIFA.



“El torneo se celebrará en Norteamérica luego de 32 años, siendo Estados Unidos 1994 el último antecedente. La Selección argentina defenderá el título luego de quedarse con la estrella tras vencer por penales a Francia en la final de la Copa Mundial 2022”, añadió.

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La tricolor

La Selección Colombia de Mayores, como bien se sabe, integra el grupo K de la Copa del Mundo 2026 con Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán. La tricolor es llamada a pelear el primer lugar.



El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo tendrá, entre otras figuras, a James Rodríguez, Luis Fernando Díaz, Richard Ríos, Daniel Muñoz y Luis Javier Suárez. El combinado nacional espera superar lo hecho en Brasil 2014.