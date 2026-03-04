Nacional vs. Millonarios: el recuerdo del único enfrentamiento en Sudamericana

El entorno del fútbol profesional colombiano se paralizará esta noche, en el estadio Atanasio Girardot. Atlético Nacional vs. Millonarios se enfrentan en la fase previa de la Copa Sudamericana, para acceder a un lugar en la fase de grupos de la competición. El duelo será solo a 90 minutos, todo o nada, pues la participación en torneo internacional está a disposición de ambos equipos.

De la Copa Sudamericana, solo hay un registro entre Atlético Nacional y Millonarios. Hay que remontarse hasta el 2007, cuando se cruzaron en un duelo de ida y vuelta.

Novedades en las nóminas de Atlético Nacional y Millonarios

Los embajadores llegaron en horas de la tarde del martes a Medellín, con novedades en su nómina de convocados. Dos jugadores que habían sido ausencia en los partidos anteriores reaparecen. Es el caso de Radamel Falcao García y Rodrigo Contreras hicieron parte de los viajeros y estarán a disposición de Fabián Bustos.

En el caso de los verdolagas, no contarán con Edwin Cardona. El mediocampista tiene una sanción pendiente de la anterior edición de la Copa Libertadores, cuando fue expulsado en el juego vs. Sao Paulo, en el Morumbí.

Hablar del clásico Atlético Nacional vs. Millonarios es mencionar gran parte de la historia del fútbol profesional colombiano. El historial va hasta los torneos internacionales, pues en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, hay cruces entre ambos.

El historial de Atlético Nacional y Millonarios en Copa Sudamericana

Hay que remontarnos al 2007, cuando ambos disputaron la Copa Sudamericana. En esa edición fue un duelo de ida y vuelta, arrancando en Medellín y finalizando en Bogotá. El partido de ida fue a favor de los embajadores, con marcador 2 a 3 en el Atanasio Girardot, las anotaciones fueron de Jonathan Estrada y doblete de Ricardo Ciciliano.

Luego de este juego del 5 de septiembre del 2007, se enfrentaron en el estadio El Campín el 13 de septiembre. Empate sin goles en Bogotá y los embajadores avanzaron a la siguiente fase. Cabe destacar que en esa edición, Millonarios llegó hasta la semifinal, siendo eliminado por el América de México. Adicionalmente, en ese duelo estuvo en cancha David Ospina, quien hace parte de la nómina de Atlético Nacional.